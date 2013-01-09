更新版 1-中国经济: 中国将启动大部制改革,大文化部先行--消息

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路透北京1月9日 - 据两位来自官方的消息人士透露,中国新一届政府将启动大部制改革,而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部,其次是实行大交通运输部.

消息人士称,大文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部,大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部.

此外,一些涉及政府监管市场的职能出现交叉错位,也需要将相关部门合并到大的监管部门中,有利于更好地发挥政府监管市场的作用.

"十八大把深化改革开放作为推动经济社会发展的一项关键任务,而改革的核心是处理好政府与市场的关系.推进大部制改革,按照市场经济原则简并和优化机构设置,是加快转变政府职能、理顺政府与市场关系的重要环节."消息人士称.

消息人士提到,最先实行大部制改革的领域主要是大文化部,过去几年中国文化体制改革力度非常大,全国从中央到地方,出版社、报刊杂志、广播影视、文化剧院基本完成转制,全国大多数省市政府的新闻出版和广电厅(局)已经并入到文化厅(局),实行大文化部已经水到渠成.

"国家给予一系列优惠政策扶持,一些出版、影视、动漫等文化传媒企业已经做大做强,大文化部的改革有利于减少政府对文化企业的行政干预,加快促进文化产业发展,提高文化产业增加值占GDP的比重."另一位了解情况的消息人士称.

他提到,其次是实行大交通运输部.将铁道部并入到交通运输部.中国铁路发展、特别是高速铁路发展成绩全球瞩目,一些大型、特大型铁路公司已初具规模,铁路运输的经济属性很强.

"在这种情况下,将铁道部合并到交通运输部的条件已经具备.这项改革,有利于逐步消除铁路运输计划的色彩,进一步发挥市场机制配置运输的作用;同时,还有助于消除政府投资铁路生产的腐败因素."消息人士称.

交通部在接受路透查询时表示目前没有得到确切消息,文化部则暂未置评.

大部制是指在政府的部门设置中，将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中，由一个部门统一管理，最大限度地避免政府职能交叉、政出多门、多头管理，从而提高行政效率，降低行政成本。

中国新任总书记习近平上任后,提出"以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革",提出改革工作作风等八条规定,也令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待.包括大部制,城镇化,财税体制,收入分配等都成为被热议的话题.

中国在2008年国务院机构改革中整合组建了工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部,并以此拉开政府大部门体制改革的帷幕.但这场"蜻蜓点水式"的改革显然没有达到预期目的.

业内人士提到,铁道部原本在2008年的大部制改革中就曾计划并入大交通部,但遭到时任铁道部部长刘志军的强力反对,其后随着刘志军因贪污腐败落马,以及2011年的"7.23"甬温动车追尾事故,社会各界对铁道部改革的呼声越来越高.(完)