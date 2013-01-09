香港新债: 世茂美元债票面利率创行业新低,全球资金看好中国房地产

路透香港1月9日 - 香港美元债券市场2013年开年以来延续去年火爆演出,以高端房地产开发为主的世茂房地产 七年期美元债券最终以6.625%定价,为近期房地产行业发行利率最低.分析师指出,低息环境下息差诱人外,此也意味着中国宏观经济回温,市场对于房地产发展前景益发有信心.

世茂发布公告指出,该批将于2020年1月4日到期的美元优先票据,票面利率为6.625%,总发行金额为8亿美元.

一不具名投行人士说,"这是中资房地产企业在海外发行美元债利率最低的一次,超额认购约27倍,显示海外资金对中国房地业非常看好."

"去年差不多还是超过10%的票面利率水准,今年刚开年,就完全改观了.显示海外资金对中国房地产非常有信心.”该投行人士称.

里昂地产研究部主管王艳说,"现时资金很充裕,大家又觉得内房股的还债能力没有大问题,因为销售能跟得上,价又没有再继续跌.”

她表示,该行由去年开始已看好内地房地产市场,因自去年2月全国银行调低按揭利率,令本来发展商要减的价,由银行帮他们吃掉而不用减价.这利好去年整体房地产市场.

路透所做的蛇年展望显示,低息环境不改,已持续四年的香港楼市升浪,很大机会将于新一年延续下去.但在供应预期上升和政策阴霾下,楼市走势将有更大的不确定性,楼价升势料将放慢.

根据汤森路透旗下IFR资料,这期债券申购十分火爆,最终达到175亿美元,有400位客户参与.最终定价在参考价格6.75%加减12.5个基点的底部.

其中基金及资产管理公司认购58%,33%为私人银行,银行为6%,保险及其他帐户为3%.区域方面,亚洲投资者占81%,欧洲占19%.

世茂房地产去年3月发行的一笔七年期债券,票面利率为11%.

除此之外,1月以来还有数支房地产美元债券发行,亦获市场追捧.碧桂园 上周发行的10年期债券,利率为7.50%,发行金额为7.5亿美元.债券暂获标普BB-及穆迪Ba3评级.

佳兆业 2020年到期的七年期优先票据,票面利率为10.25%,金额为5亿美元.

王艳指出,去年房地产市场主要为首次置业人士进入,这类买家对于利率及价格较敏感.在这批买主消化一批存货后,今年将换另一批upgraders(换楼人士)重回市场,成为带动今年房地产的动力.

“目前内地房地产市场的供需已大致平衡,无须放松(调控)政策.”她说.她并估计今年全国楼价升3-8%,而成交量则增加5.6%.

中银国际资料,2012年亚洲除日本之外的美元新债发行量达到1,170亿美元,较前一年的约580亿美元倍增.