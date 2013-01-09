《台湾新债预测》五年公债102/2得标利率料在0.900-0.910%

路透台北1月9日 - 路透周三的调查显示,台湾周四(10日)将标售的五年期公债102/2 得标利率将落在0.900-0.910%.
以下为交易员观点整理:
* 五年券利率风险低,基于养券需求,除银行外,也可望吸引交易商投标
* 银行手头资金浮滥,且今年五年券少发一期,得标利率走高不易
* 与公债10天期附买回(RP)利率需有20个基点利差,对银行等买盘才具吸引力
* 若标在0.91%之上,有利于得标者;标在0.90%之下,便宜了国库
以下为预测得标利率区间:
* 0.900-0.910%.最低预估在0.890%,最高在0.920%.
最新报价:
* 102/2公开发行前交易殖利率周三收报0.9085%.发行前交易殖利率区间在0.8850-0.9130%.
以下为交易商对102/2期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
元大宝来证券 0.900 0.910
群益金鼎证券 0.890 0.920
凯基证券 0.890 0.910
国际票券 0.905 0.915
台北富邦银行 0.890 0.910
国泰世华银行 0.900 0.910
永丰银行 0.900 0.920
外商银行 0.900 0.920
大型金融机构 0.890 0.910
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(记者 董永年; 审校 张喜良)