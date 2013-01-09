重温稿-《台湾新债预测》五年公债102/2得标利率料在0.900-0.910%

路透台北1月9日 - 路透周三的调查显示,台湾周四(10日)将标售的五年期公债102/2A0
2102=TWO得标利率将落在0.900-0.910%.
以下为交易员观点整理:
* 五年券利率风险低,基于养券需求,除银行外,也可望吸引交易商投标
* 银行手头资金浮滥,且今年五年券少发一期,得标利率走高不易
* 与公债10天期附买回(RP)利率需有20个基点利差,对银行等买盘才具吸引力
* 若标在0.91%之上,有利于得标者;标在0.90%之下,便宜了国库
以下为预测得标利率区间:
* 0.900-0.910%.最低预估在0.890%,最高在0.920%.
最新报价:
* 102/2公开发行前交易殖利率周三收报0.9085%.发行前交易殖利率区间在0.8850-0.9130
%.
以下为交易商对102/2期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
元大宝来证券 0.900 0.910
群益金鼎证券 0.890 0.920
凯基证券 0.890 0.910
国际票券 0.905 0.915
台北富邦银行 0.890 0.910
国泰世华银行 0.900 0.910
永丰银行 0.900 0.920
外商银行 0.900 0.920
大型金融机构 0.890 0.910
中值 0.900 0.910
(完)
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(记者 董永年; 审校 张喜良)