中国公开市场: 今日进行550亿逆回购,本周续净回笼--业内人士

路透北京1月10日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额550亿元人民币的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿元.路透据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元.

中国央行周二公开市场逆回购操作量缩至380亿元人民币,致单日净回笼规模320亿元.在市场平稳渡过例行存款准备金清算补缴等因素引起的资金需求集中期后,机构对公开市场逆回购依赖性有所降温.

受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,当周公开市场操作净回笼200亿元.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

---------------------------------

逆回购 (周二) 380

(周四) 550

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 3,130

==================================

净回笼 2,200