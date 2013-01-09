台湾货币市场: 短票利率向区间低位靠近,银行不急补负数

* 银行资金需求待提振

* 短票利率靠向区间低位

* 短率恐有趋低压力

记者 高洁如

路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周三持续在低位.尽管资金不缺,但需求仍待提振,短率续在低档游走.

银行交易人士表示,虽然目前整体银行的负数颇大,但并非银行缺少资金调度,而是银行在提存期初想负数操作,以待月底回补.他们并称,因资金充裕,拆入方若想调降利率,只要开口大概就能降利率,短率还是有趋低的压力.

"他叫我降我就降了,不然我还得去排0.388%的队(指央行隔夜代收),"一位中型银行资调度人士表示.

他们也认为,1月底的资金情势不致太过紧张,因不是季底,外商银行不能拆出的情况应不致太过严重,因此只要接近月底开始回补积数,不致有太大的问题.

本地时间16:30,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.43%,亦同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日在0.388-0.51%.

**短票利率走低**

短票市场方面,票券商指出,市场的票量很少,而银行的买票意愿仍强,使得短票利率向区间低位靠拢.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.74%,上日在0.74-0.75%.

台湾央行今日共发行1,415.5亿台币存单,若相较存单到期金额1,419亿,存单发行余额减少3.5亿. 周四存单到期343.8亿台币,周五为6,336亿.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为负312亿台币;累计超额准备为负762亿台币,加计前期1%的超额准备为717亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率向区间低档靠拢.由于资金状况趋于浮滥,券源相对稀缺,证券商趁到期将RP利率调向区间低档,惟考量农历年关资金料将紧俏,公债与公司债RP利率并未有效跌破0.70%与0.80%的铁板支撑.

证券商交易员表示,今日虽有400亿台币公债交割,不过相较于市场庞大的资金潮,丝毫感觉不出有紧缩的压力.无论银行、寿险或投信都普遍多钱,找券需求相当殷切.

"投信找券找得凶,银行也是多钱."一券商资金调度人士说.

另一大型券商交易员则称,今日无论到期或新做的公债或公司债,一律从0.71%、0.81%调降至0.70%、0.80%.虽然还有努力的空间,但因考量接近农历年关的资金需求,所以调幅不大.

"卡了一个农历年,要调也要等年后了."她说.