中国债市: 中短期国债收益率续跌但幅度缩窄,经济稳势抑制下行空间

路透上海1月9日 - 中国银行间债市周三中短期国债等收益率继续下行,但幅度较上日有所缩减.今日招标的五年期国债认购情况依旧向好,显示机构延续了年初以来的投资热情.不过企稳的经济基本面未有变化,现券收益率暂时欠缺继续大幅下探的动力.
财政部周三招标发行今年首支五年期国债,中标利率低于预期.资金面尚宽,配置盘介入踊跃.本期国债与此前国开行新债招标结果均向好,为开年的债市增添暖意.
华北一银行交易员表示,受新招标的五年期国债影响,二级市场三年左右国债收益率今日继续下行,但过程中伴随的先下探后回升,或意味着市场对收益率的连续下行仍显信心不足.
"我觉得(现券)收益率不太可能一直降,没有什么强烈的利好,(未来)获利盘回吐出来收益率就会回来了."该交易员认为.
剩余期限约2.68年的固息国债120017券最新成交 在3.00%,上日尾盘报在3.05%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.0859 2.9946
上日 2.1245 3.1081
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9180/2.8520
国债参考率报价 2.8470/2.7980
金融债参考率报价 3.3870/3.3200 (完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)