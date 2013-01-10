《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日

* 明报

--市场消息指,估计将有5个新楼盘有机会于下月春节前推出市场,涉单位总数745伙,包括新地 于西环的Imperial Kennedy及中国海外 旗下九龙塘嘉林边道龙苑.

--兴业太阳能 主席刘红维认为,太阳能上游产业仍未走出黑暗,多晶硅价格可能进一步下跌.对于近期兴起的薄膜,他则认为没有优势,难以取代晶体硅. * 星岛日报

--上周五(4日)截标的西贡沙角尾豪宅地,由信和置业 以14.55亿港元投得,击败13家财团,中标楼面地价每方尺5,840港元,略高于市场平均估价水平.

--富士康国际 母公司鸿海集团,爆出高层员工集体向厂商收贿丑闻.鸿海声明虽指报道内容大部分与事实不符,但表示鸿海董事长郭台铭已指示将严查舞弊人员及原因,不容许相关事件再度发生,即间接承应曾有舞弊情况发生. * 苹果日报

--消息人士表示,利福国际 仍未放弃把小商场及未发展地皮,独立分拆成利福地产上市的计画,并已聘请法巴为保荐人,目标是在今年第二季挂牌,估计集资额将不多于1亿美元.消息人士称,利福大股东刘銮鸿已表明不会再增持公司股票,利福亦不会再进行回购,希望股权架构可维持现状. * 东方日报

--消息指,希慎兴业 计划发行10年期3亿美元票据,年息为美国国库证券(T)加165点子.

--TCL多媒体 公布,上月LCD电视机销售量按年增18.41%至184.23万台,全年销售达1,552.70万台,按年增42.97%.已为全年业绩发盈警的TCL通讯 公布,上月手机及其他产品总销量为412.66万台,按年跌7.65%. * 文汇报

--中信银行(国际)首席经济师兼研究部主管廖群表示,内地去年的货币政策宽松力度较预期小,效果亦滞后,但估计全年GDP增长可达7.7%,超过官方"保7.5"的目标. * 大公报

--复星国际 与国际金融公司(IFC)合作进军再保险市场.两者分别斥资4.68亿美元及8,195万美元,即合共5.5亿美元成立鼎睿再保险,主力拓展亚洲区的再保险业务.(完)