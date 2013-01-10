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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报1月10日

* 要闻版头条:

--中小型财团趁政策市抢地,永泰地产 及万泰财团再下一城,以高于估值上限的14.7亿港元夺得沙田九肚豪宅地,楼面尺价逾1万港元,比买家印花税(BSD)公布前批出的区内地价高出近8%. * 其他:

--根据Dealogic数据,2012年香港企业发债额达到288.5亿美元(约2,250亿港元),按年增长2.1倍.港企业发债在2009至2010年期间,每年超过130亿美元.市场普遍预期,今年透过债市集资规模,将略为下降.

--为提升维港两岸海滨区的活力,下周三公布的施政报告,料宣布启动成立海滨管理局,以推动中环海滨用地发展,把维港发展成为包括餐饮及休憩的世界级海滨.

--恒盛地产 去年合约销售金额109.3亿元人民币,仅完成全年合约销售目标84%,成为少数无法完成销售目标的内房股之一.

--再有银行下调人民币存款息率,永隆银行昨公布,下调人民币定存息介乎10至70点子(100点子等于1厘),存入新资金2万元人民币,1个月期定存息仅2厘,1年期为2.7厘.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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