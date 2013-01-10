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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:29 BJT

《香港报摘》--信报1月10日

* 要闻版头条:

--九肚地尺价破万,贵过辣招前. * 其他:

--内地连锁餐饮店俏江南计划今年来港上市,内地传媒引述俏江南执行董事汪小菲表示,已成功通过上市聆讯,管理层亦表示,要根据情况而定,目前对未来股市审慎乐观,年内上市应该没有问题.

--渣打 香港行政总裁洪丕正表示,美国经济正在缓慢复苏,而联储局早前提出将利率政策与经济指标挂鈎,将增加提早加息的风险.内地经济回稳,通胀回暖的压力下,人行最早第四季上调息率.

--中国新电讯 公布,以2.73亿港元收购在中国提供卫星通讯业务的子公司HCH Investments(休斯中国).公司称为完成收购及其他发展之用,未来三个月不排除透过银行贷款或发新股集资.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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