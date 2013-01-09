香港个股: 复星国际旗下香港再保险公司正式开业,瞄准亚太区市场

路透香港1月9日 - 中国综合类民营企业--复星国际 旗下香港再保险公司--鼎睿再保险有限公司周三正式开业,目标瞄准亚太区市场,并希望透过并购承保业务组合壮大发展.

鼎睿再保险由复星国际和世界银行成员国际金融公司(IFC)投资成立,初始资本5.5亿美元;复星国际和IFC分别持有85.1%及14.9%的股权.

复星国际总裁兼鼎睿再保险董事长汪群斌在记者会上称,在中国以至亚太地区的再保险市场潜力非常巨大,这源于中国只有一家再保险公司,在亚太区的再保险公司也不多.

"这对于鼎睿再保险来说,未来在并购以至资产管理均有发展潜力."他说.

根据业界的数据显示,亚太区于2011年经历的一连串自然灾害中,包括泰国水灾、日本东北大地震及海啸、新西兰地震及澳洲水灾,录得的总经济损失中只有少于22%为受保,远低于美国及欧洲于同期的受保损失与经济损失比例,分别为大约63%及50%.

而中国于2010年经历10年内最具破坏性的水灾,带来约500亿美元的经济损失,当中只有10亿美元的损失为受保.

IFC亚洲金融市场局局长杜书集(Serge Devieux)亦指出,"亚太地区的保险覆盖率偏低,同时欧美再保险公司可能进行国有化或者退出某些市场,这正是亚太地区吸引之处."

他并称,在未来五年内,鼎睿再保险希望向位于中国、印度、印尼等七个新兴亚洲国家的约100家保险公司客户提供服务.

鼎睿再保险于去年12月28日获正式授权当日开始进行承保业务,并于同日获国际保险业评级机构A.M. Best授予"A-"的信用评级.该公司初期将专注于财产及伤亡条款的合同再保险业务.(完)