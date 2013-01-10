《全球主要央行动态》--1月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2012年1月3日-2013年1月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

两位美联储高级官员暗示,美联储可能在今年停止资产购买,这一观点亦受到华尔街顶级金融机构经济学家们推崇.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,失业率降至7.1%有可能说明就业市场取得了美联储所希望看到的"实质性改善".他强调美联储将根据就业市场的前景来决定是否改变购债计划,如果决定停止该计划后发现形势转弱,联储也有可能重新恢复购买.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟亦表示,预计到2013年底失业率将会降至6.8-7.0%之间.因此,他希望美联储将会在到达6.5%门槛之前即停止购买债券,也就是说他预期资产购买行动可能会在今年停止.

即使美联储委员们目前看来势必继续推行无限制的刺激计划,但他们越发担心资产购买行动会给金融市场带来潜在风险.

美联储公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步扩大其2.9万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令华尔街感到意外.会议记录显示,"几名(委员)认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模."

**日本**

消息人士表示,随着日本央行准备将通胀目标提高一倍,本月该央行将考虑再次放松货币政策,因为经济的低迷表现恐将拖慢日本摆脱通缩的步伐.了解日本央行想法的消息人士指出,任何宽松举措都可能采取再次扩大央行资产购买与放贷计划规模的形式,主要是购买公债和贴现国库券. 消息人士表示,在新首相安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行可能将在1月21-22日的议息会议上采纳2%的通胀目标--这是当前目标水平的两倍,并与政府发布声明,承诺推行大胆的货币宽松举措.

**中国**

中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,2013年货币政策工具会更加综合,将不光依靠逆回购等公开市场操作,存款准备金率和利率政策都有可能会使用.

不过,新浪财经周二报导援引陈雨露并称,由于通胀可能在下半年抬头,因而需把握稳健的货币政策,应将广义货币供应量(M2)增速控制在14%以内."今年央行货币政策仍定位为稳健的货币政策,但往往新一届政府的第一年会有所突破,因此越这样就需要越稳健,M2控制在14%以内就是胜利,"他称.

中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文称,去年央行允许商业银行存款利率上浮,完成了存款利率市场化改革"三级跳"中的"第一跳".下一步可进一步扩大甚至放开中长期定期存款的上浮区间,待时机成熟后再逐步扩大短期和小额存款利率上浮区间,直至最终放开上浮限制.