美国与加拿大经济指标预测--1月10日-1月17日****

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透1月10日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月7日当周 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月5日当周 36.5 37.2 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.0 续请失业金人数(万人) 12月29日当周 323.0 324.5 1330 加拿大建筑许可 11月 -7.6% +15.0% 新屋价格 +0.2% +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.3% +0.6% 趸售销售 +0.6% -1.2% 1月11日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差413 逆差422.4 1330 美国进口价格 12月 +0.1% -0.9% 出口价格 持平 -0.7% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差6.0 逆差1.7 出口(亿加元) -- 381.1 进口(亿加元) -- 382.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月4日当周 -- 126.4 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字225.0 赤字1,721.1 * 1月14日当周 1月14日(一) 暂无重要经济数据. 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月12日当周 -- -4.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.8% (较上年同期) -- +1.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 0.00 负8.10 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月12日当周 -- +2.1% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 -- 726.4 再融资指数 -- 3956.6 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.4% +0.5% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流出567 外资买入美国公债(亿美元) -- 158 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 产能利用率 78.5% 78.4% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 48 47 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工(万户) 12月 88.0 86.1 建筑许可(万户) 90.0 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 -- -- 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 8.0 8.1 (完)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计