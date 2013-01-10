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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:35 BJT

中国期货: 国债期货上市时机成熟,郑商所正研究马铃薯期货--报载

路透上海1月10日 - 据中国证券报周四报导,国内两家期货交易所高层近日表示,在传统商品期货基础上,商品期货期权、商品指数等衍生品将有很大发展空间.当前,中国上市国债期货条件已具备、时机已成熟.

中国金融期货交易所总经理张慎峰指出,当前,中金所正按照中国证监会统一部署,重点加快国债期货上市准备工作,积极推进其他指数期货、股指期权和外汇期货研发上市准备工作.未来中金所产品架构将包括股权类期货与期权产品、利率类期货与期权产品、汇率类期货与期权产品三大类.

郑州商品期货交易所理事长张凡则透露,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市.

他还表示,郑商所准备采取多项措施,推动中国定价中心建设,增强定价权,包括大力上市新产品;精心维护老产品;大力培育和开发市场,力争主要品种交易量在世界同类品种交易量排名中位居前三位;通过加强与国际间交流合作、适时引入国外投资者、探索与国际交易所之间合作新途径等方式,推动中国期货市场对外开放.

从2011年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于去年2月13日正式在中国金融期货交易所上线仿真交易,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.近期中国证监会副主席姜洋公开表示,国债期货上市准备工作已基本就绪.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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