中国期货: 国债期货上市时机成熟,郑商所正研究马铃薯期货--报载

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 据中国证券报周四报导,国内两家期货交易所高层近日表示,在传统商品期货基础上,商品期货期权、商品指数等衍生品将有很大发展空间.当前,中国上市国债期货条件已具备、时机已成熟.
中国金融期货交易所总经理张慎峰指出,当前,中金所正按照中国证监会统一部署,重点加快国债期货上市准备工作,积极推进其他指数期货、股指期权和外汇期货研发上市准备工作.未来中金所产品架构将包括股权类期货与期权产品、利率类期货与期权产品、汇率类期货与期权产品三大类.
郑州商品期货交易所理事长张凡则透露,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市.
他还表示,郑商所准备采取多项措施,推动中国定价中心建设,增强定价权,包括大力上市新产品;精心维护老产品;大力培育和开发市场,力争主要品种交易量在世界同类品种交易量排名中位居前三位;通过加强与国际间交流合作、适时引入国外投资者、探索与国际交易所之间合作新途径等方式,推动中国期货市场对外开放.
从2011年开始,国债期货的相关研究便已启动,在经过了交易所内部测试之后,于去年2月13日正式在中国金融期货交易所上线仿真交易,并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割.近期中国证监会副主席姜洋公开表示,国债期货上市准备工作已基本就绪.(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计