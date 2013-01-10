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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 08:30 BJT

重发-标题新闻:美国参议员Bernie Sanders呼吁禁止金融业高层进入地方联储董事会

(重发以删除赘字)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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