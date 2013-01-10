金砖国家: 1月9日股汇市收盘纵览

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月10日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 上涨0.3%,收报1,073.03点.
中国股市:沪综指周三近收平,有色及金融板块续回落压制大盘.沪综指 收报2,275.340点,跌0.730点或0.03%,上海A股今日成交额为1,022亿元人民币,上交易日为1,055亿元.沪深300指数 收盘微涨0.03%,报2,526.126点.
香港股市:由一周低点反弹,恢复新年伊始时的涨势,当时主要股指曾涨向数月高点.中资银行股受券商上调评级提振走强.恒生指数 收升0.5%,报23,218.5点,由周二所及的12月31日以来低点反弹.恒生国企指数 收涨0.9%.
中国汇市:人民币兑美元即期 收盘微跌,但盘间创出历史新高至6.2216元.中间价随隔夜美元指数微降,场内交投亦再次恢复平淡,在高位保持窄幅振荡.交易员预计,清淡而胶着的市况可能延续到春节长假(2月9日-15日)之后.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,100点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3362元.
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俄罗斯股市:指标RTS指数 收高0.09%,至1,569.970点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.08%至832.41点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.49%报30.36;卢布兑欧元 涨0.020%,报39.6550.
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印度股市:收盘下跌,Bajaj Auto等摩托车制造商在一行业组织下调摩托车销量预估后回落;同时软件服务出口商在业绩公布前,股价亦下挫.指标BSE指数 收跌0.38%,或75.93点,至19,666.59点,不过该指数本月迄今仍上涨了1.63%.NSE指数 收涨0.5%,或30.20点,报5,971.50点.
印度汇市:印度卢比兑美元连续第二天上涨,主要是因为一家大型石化企业卖出美元,抵消了石油企业对美元的需求.卢比兑美元 收报54.75/76,高于周二收盘位54.99/55.00.
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巴西股市:收高.Bovespa指数近期经历大跌后正在回升.此前干热夏季令水电大坝的水位下降,引发人们担心能源危机会冲击到该国脆弱的经济复苏.圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.74%,报61,578.58点,追随美国股市走势.
巴西汇市:雷亚尔变动不大,市场猜测巴西央行不希望雷亚尔太过强势.雷亚尔兑美元 基本持稳在2.0366,处于该国央行感到满意的区间内. ==============================================================
南非股市:主要股指录得纪录收盘高位,之前曾连续两日下跌.美国铝业公布正面展望,带动全球股市上涨,亦提供南非股市助力.综合指数 收高0.44%,收报40,330.44点,为纪录收盘位,且距离周一盘中高点40,341.40不远.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.49%,报35,808.50点,也创下纪录收盘位.
南非汇市:兰特兑美元较上日收盘水准变动不大,但农场业罢工若持续,恐会损及投资者情绪.1553GMT,兰特兑美元 报8.5874,仅较周一纽约收盘位8.5825低0.2%. (完) (编译 洪曦; 审校 龚芳)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计