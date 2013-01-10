路透专访: Nasdaq执行长表示肯定会考虑竞购泛欧交易所

路透纽约1月9日 - Nasdaq执行长Robert Greifeld接受路透专访时表示,如果泛欧交易所(Euronext)有意出售公司,Nasdaq OMX 肯定会考虑竞购.

"我们会看一看,"他说."我不是说我们将会出手,但会看一看."

洲际交易所(ICE) 12月对纽约-泛欧交易所(NYSE Euronext) 发起82亿美元的竞购后,市场很快传出泛欧交易所可能剥离出来的传言.

Greifeld表示,如果泛欧交易所想卖公司,可能也要到2014年了,因为ICE和纽约-泛欧交易所交易的完成还要几个月时间,之后两家公司还必须进行整合的过程.那种情况将很有利,因为那个时候欧洲宏观经济环境将何去何从会更加明朗.

"现在做出是否竞购泛欧交易所的决定,比15个月以后再做决定要难,"他说.

三位熟悉德意志交易所高层想法的消息人士对路透表示,该公司已经失去收购泛欧交易所的兴趣,因为监管和技术变化,使得交易所更难以从股票交易中赚取大笔利润.

ICE和纽约-泛欧交易所交易宣布时,这两家公司称,他们已向欧洲监管当局表示,如果通过IPO剥离泛欧交易所有助于这笔交易获得监管审批,他们将会那样做.但知情消息人士称,欧洲监管当局仍未就是否倾向将泛欧交易所从合并后的公司中剥离表态.(完)