《中国报摘》--中国证券报1月10日

* 头版头条:
--中国证监会召开"首次公开发行(IPO)在审企业2012年度财务报告专项检查工作会议",证监会副主席姚刚表示,证监会要综合运用行政处罚、行政监管、诚信监管等多种手段,依法依规对检查中发现的问题进行严肃处理,进一步遏制虚假信息披露行为,坚决打击欺诈上市、恶意造假等违法行为.
* 其他:
--中国金融期货交易所总经理张慎峰称,上市国债期货条件已具备、时机已成熟;郑州商品期货交易所理事长张凡表示,郑商所目前正在研究论证马铃薯期货可行性,正积极研究推动动力煤、粳稻、晚籼稻等新品种上市.
--国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定继续提高企业退休人员基本养老金水平.
--上海证券交易所发布《关于加强风险警示板股票交易管理有关事项的通知》,要求会员单位采取措施,对客户超限买入风险警示股票的情况予以规范和制止.
--深圳石油化工交易所周三正式开市交易,按照发展目标,计划今年交易额将达到2,000亿元人民币,2015年力争达到5,000亿元.
--证监会称,清理整顿交易场所工作基本完成,第二批河北等八省市已通过清理整顿各类交易场所部际联席会议验收合格,加上首批的八个省市,几乎占据全国36省区市的半壁江山;尚未验收的省市绝大部分已完成清理整顿工作,正准备报送检查验收材料.
--国家能源局数据显示,初步统计,到2012年底,中国已成为世界第一能源生产大国,全国电力装机达到11.4亿千瓦。其中水电装机和风电装机均居世界第一,核电在建规模亦居世界之首.
--海航集团与中国银行 日前签署战略合作框架协议,根据协议,未来三年内中行将向海航集团提供包括商业银行、投资银行、保险业务等全方位的金融服务,合作金额为500亿元.
--记者从权威渠道获悉,工信部有关部门正在对锂电池以及锂电池原料生产企业进行摸底调研,未来该调研结束后,初步计划下半年形成有关文件的初稿,旨在提高锂电池行业准入门槛.
--全国乘用车市场信息联席会数据显示,去年乘用车的累计产销量分别为1,540.97万辆和1,468.22万辆,同比分别增长6.9%和6.8%;乘联会预计,2013年全年汽车市场增幅为5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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(整理 边竞; 审校 曾祥进)