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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:13 BJT

中国货币市场: 七天回购利率维持低位,公开市场大额净回笼未改充裕流动性

路透上海1月10日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.

央行公开市场今日进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿元.据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元,为近三个月以来的单周净回笼新高.

华北一银行交易员称,"央行这么回笼,市场上出钱的还是特别多.早上很多(按加权利率)减点出的,供给比需求多."

他并表示,回购利率的低位徘徊,一方面是机构对央行未来对流动性的持续支持抱有信心,另一方面,或可能是去年12月外汇占款增量情况比较可观,支撑了市场流动性.

至于跨春节资金,该交易员指出,目前看这部分供给仍较充裕,仅出资方和需求方在是提供利率债还是信用债等抵押品的要求上,略有结构性偏差.

今年春节长假为2月9日-15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1094 2.0859 +2.35

七天 2.9142 2.9946 -8.04

14天 3.0213 3.0042 +1.71

==========================================================(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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