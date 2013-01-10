中国货币市场: 七天回购利率维持低位,公开市场大额净回笼未改充裕流动性

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透上海1月10日 - 中国银行间资金市场周四早盘主要质押式回购利率 持稳,其中七天期品种加权利率维持在3.0%附近的相对低位.因央行公开市场本周2,200亿元人民币的净回笼,几乎未对充裕的流动性造成实质影响.
央行公开市场今日进行了总额550亿元的逆回购操作,其中七天期150亿元,14天期400亿元.据此测算,央行本周净回笼资金规模达2,200亿元,为近三个月以来的单周净回笼新高.
华北一银行交易员称,"央行这么回笼,市场上出钱的还是特别多.早上很多(按加权利率)减点出的,供给比需求多."
他并表示,回购利率的低位徘徊,一方面是机构对央行未来对流动性的持续支持抱有信心,另一方面,或可能是去年12月外汇占款增量情况比较可观,支撑了市场流动性.
至于跨春节资金,该交易员指出,目前看这部分供给仍较充裕,仅出资方和需求方在是提供利率债还是信用债等抵押品的要求上,略有结构性偏差.
今年春节长假为2月9日-15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1094 2.0859 +2.35
七天 2.9142 2.9946 -8.04
14天 3.0213 3.0042 +1.71
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计