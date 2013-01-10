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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:25 BJT

离岸人民币: 建行香港分行完成6.5亿元一年期点心存款证--IFR

路透1月10日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行 香港分行完成了一笔6.5亿元人民币(1亿美元)一年期点心存款证，票息为0%，发行价未见披露。这项交易由澳洲国民安排，将在1月15日结算。

据市场人士透露，建行香港分行一年期点心存款证的参考价，周三在3.05%左右。稍为高于上星期五建行香港分行发行的3.52亿元人民币一年期点心存款证，利率3%。

若按互换利率中间价水平和周三的参考价，新债定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约120个基点。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)

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