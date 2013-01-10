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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月10日

* 头版头条:

--立法院交通委员会昨初审通过广电三法部分修正条文,将送院会二读,其中,要求平面媒体及无线电视大股东不可投资有线电视系统逾10%及媒金分离的规定,卡住旺旺中时集团董事长蔡衍明的媒体布局大梦,身兼富邦金及凯擘大股东的蔡明忠及蔡明兴也将受影响.

* 其他:

--国营事业绩效奖金砍半争议延烧,中油工会会员数最多的第1分会昨日声明,若政府无善意合理回应,将在春节9天长假发动5,300多名会员休假,中油高雄厂、大林厂、林园石化厂恐将面临冲击,其中的四轻、五轻并可能停摆.

--国泰金 及新光金 昨日公布去年每股税后纯益(EPS)各为1.6台币及1.16台币,为近五年及六年来新高;富邦金 受到去年EPS达3.01台币激励,昨天股价走高,一举夺下金融股获利、股价及市值"三冠王".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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