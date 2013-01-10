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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 06:26 BJT

重温稿-路透调查: 韩国央行料维持利率不变,未来可能降息

路透首尔1月9日 - 路透调查显示,韩国央行周五将连续第三个月维持利率不变,但会保留未来降息以刺激乏力的经济复苏的可能性.

调查中,受访的22位分析师中有17位预期韩国央行将在1月11日会议上维持政策利率 在2.75%不变.余下五位分析师认为利率将下调至2.50%,是为7月以来第三次降息.

21位受访分析师预测了未来政策走向,其中15位预期在1-6月期间央行至少会降息一次,以支撑政府刺激经济的努力.

"中美两国国内消费似乎并没有真正增加,日圆兑美元 的疲势严重影响了韩国出口,"信荣证券资深固定收益分析师Hong Jung-hye说.

"韩国央行或将(很快)降息,来助力新政府,"他并称.

欲浏览相关图表,请点选:(link.reuters.com/hak95s)

韩国近期数据对其经济走向的预示并不一致,其中11月工业生产连续第三个月上升,但12月出口较上年同期意外下滑.

尽管数据好坏不一,但许多分析师一致认为最糟糕阶段可能已经过去,不过仍存在一些严峻问题,包括内需不振,家庭债务沉重,而央行再次降息或能提供一些帮助.

韩国新当选总统(木卜)槿惠承诺2月上任后将解决这两大问题.现任政府目前的计划是,2013年上半年就将动用70%以上的年度预算.

与此同时,多数受访分析师表示,韩元兑美元 近期的升值态势已严峻到促使央行考虑更早或更大力度降息.

韩元兑美元2012年升值7.6%,且今年已屡创数月高位,引发政府警告可能采取行动来阻升韩元.(完)

(编译 白云/梁睿雪/王兴亚/隋芬; 审校 张涛)

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