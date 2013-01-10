重温稿-路透调查: 韩国央行料维持利率不变,未来可能降息

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透首尔1月9日 - 路透调查显示,韩国央行周五将连续第三个月维持利率不变,但会保留未来降息以刺激乏力的经济复苏的可能性.
调查中,受访的22位分析师中有17位预期韩国央行将在1月11日会议上维持政策利率 在2.75%不变.余下五位分析师认为利率将下调至2.50%,是为7月以来第三次降息.
21位受访分析师预测了未来政策走向,其中15位预期在1-6月期间央行至少会降息一次,以支撑政府刺激经济的努力.
"中美两国国内消费似乎并没有真正增加,日圆兑美元 的疲势严重影响了韩国出口,"信荣证券资深固定收益分析师Hong Jung-hye说.
"韩国央行或将(很快)降息,来助力新政府,"他并称.
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韩国近期数据对其经济走向的预示并不一致,其中11月工业生产连续第三个月上升,但12月出口较上年同期意外下滑.
尽管数据好坏不一,但许多分析师一致认为最糟糕阶段可能已经过去,不过仍存在一些严峻问题,包括内需不振,家庭债务沉重,而央行再次降息或能提供一些帮助.
韩国新当选总统(木卜)槿惠承诺2月上任后将解决这两大问题.现任政府目前的计划是,2013年上半年就将动用70%以上的年度预算.
与此同时,多数受访分析师表示,韩元兑美元 近期的升值态势已严峻到促使央行考虑更早或更大力度降息.
韩元兑美元2012年升值7.6%,且今年已屡创数月高位,引发政府警告可能采取行动来阻升韩元.(完)
(编译 白云/梁睿雪/王兴亚/隋芬; 审校 张涛)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计