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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:52 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月10日

* 头版头条:

--为巩固山头、触控龙头F-TPK(宸鸿) 提起专利侵权诉讼,主张诺基亚制造、贩卖的智慧型手机,以及大陆触控面板厂欧菲光制造的华为 智慧型手机侵权.这是台湾触控面板厂首度发动专利战,格外引人注目.

* 其他:

--被视为史上最强版的地上权土地标售潮,2013年将登场,光是台北市、新北市、花莲和苗栗,今年就至少有11万坪的地上权土地,排山倒海而来,释出市场上招商,可谓被视为"金六条"实施后金融寿险业购地是否大转弯、转进地上权房地产的市场温度计.

--大陆"五一"与"十一"长假是陆客来台高峰,却频传游览车靠行业者削价竞争等乱象,交通部长毛治国表示,未来希望朝总量管制改善.交通部拟协调内政部取消过去剩余配额,严格控管每日4,000人上限.

--为寿险业觅生机,寿险公会提四大建议,寿险公会理事长许舒博昨日向保险局提案,要求全面开放寿险业投资海外不动产得设SPV(特殊目的公司)、放宽海外债券投资信评、放宽大陆投资范围、增加中小型寿险公司外币保单额度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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