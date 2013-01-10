《台湾报摘》--工商时报1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 头版头条:
--为巩固山头、触控龙头F-TPK(宸鸿) 提起专利侵权诉讼,主张诺基亚制造、贩卖的智慧型手机,以及大陆触控面板厂欧菲光制造的华为 智慧型手机侵权.这是台湾触控面板厂首度发动专利战,格外引人注目.
* 其他:
--被视为史上最强版的地上权土地标售潮,2013年将登场,光是台北市、新北市、花莲和苗栗,今年就至少有11万坪的地上权土地,排山倒海而来,释出市场上招商,可谓被视为"金六条"实施后金融寿险业购地是否大转弯、转进地上权房地产的市场温度计.
--大陆"五一"与"十一"长假是陆客来台高峰,却频传游览车靠行业者削价竞争等乱象,交通部长毛治国表示,未来希望朝总量管制改善.交通部拟协调内政部取消过去剩余配额,严格控管每日4,000人上限.
--为寿险业觅生机,寿险公会提四大建议,寿险公会理事长许舒博昨日向保险局提案,要求全面开放寿险业投资海外不动产得设SPV(特殊目的公司)、放宽海外债券投资信评、放宽大陆投资范围、增加中小型寿险公司外币保单额度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计