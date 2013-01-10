《全球重要经济事件一览表》--1月10日-1月17日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月10日(四)
伦敦--英国央行公布利率决定.
墨西哥城--美洲防务委员会（Inter-American Defense Board主席Luis Moreno、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、世界银行负责拉美地区事务的副总裁Hasan Tuluy和联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)秘书长Alicia Barcena将出席经济会议.
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森出席辩论(1700).
纽约--费城联储公布企业前景调查修正结果(1500).
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就2013年经济前景发表讲话(1810).
威斯康辛州麦迪逊--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1900).
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔与Marketplace Money经济编辑Chris Farrel讨论2013年美国经济(0100).
1月11日(五)
美国新泽西州萨默塞特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望发表讲话.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)就"欧盟和经济危机-走向复苏的下一步"发表讲话(0700).
1月14日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就经济前景发表讲话(1740).
加州半月湾--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1655).
香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将出席亚洲金融论坛前的讨论小组会议,主题为"亚洲在全球金融中的声音"(0120).
1月15日(二)
维也纳--欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议.
罗德岛普罗维登斯--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话(1300).
明尼阿波利斯黄金谷--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"(1350).
纽约州罗彻斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗彻斯特大学西蒙商学院、摩根大通与罗彻斯特商业联盟赞助的第34届年度经济峰会上就经济前景发表讲话(1730).
1月16日(三)
明尼苏达EDEN PRAIRIE--柯薛拉柯塔在SCORE举办的活动上发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"(1500).
1月17日(四)
明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去,现在和未来:宏观经济与美联储行动"(0100).
维也纳--欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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(整理 白云; 审校 张涛)
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路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计