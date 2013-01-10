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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:52 BJT

新闻稿: 中国2012年社会融资规模为15.76万亿,比上年多2.93万亿

路透香港1月10日 - 中国央行周四公布了2012年社会融资规模数据,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年多2.93万亿元.

以下为内容全文:

初步统计，2012年全年社会融资规模为15.76万亿元，比上年多2.93万亿元。其中，人民币贷款增加8.20万亿元，同比多增7320亿元；外币贷款折合人民币增加9163亿元，同比多增3451亿元；委托贷款增加1.28万亿元，同比少增125亿元；信托贷款增加1.29万亿元，同比多增1.09万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1.05万亿元，同比多增227亿元；企业债券净融资2.25万亿元，同比多8840亿元；非金融企业境内股票融资2508亿元，同比少1869亿元。12月份社会融资规模为1.63万亿元，比上年同期多3512亿元。

从结构看，全年人民币贷款占同期社会融资规模的52.1%，同比低6.1个百分点；外币贷款占比5.8%，同比高1.3个百分点；委托贷款占比8.1%，同比低2.0个百分点；信托贷款占比8.2%，同比高6.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比6.7%，同比低1.3个百分点；企业债券占比14.3%，同比高3.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.6%，同比低1.8个百分点。 注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。 (整理 中文新闻部)

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