新闻稿: 中国2012年社会融资规模为15.76万亿,比上年多2.93万亿

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透香港1月10日 - 中国央行周四公布了2012年社会融资规模数据,2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,比上年多2.93万亿元.
以下为内容全文:
初步统计，2012年全年社会融资规模为15.76万亿元，比上年多2.93万亿元。其中，人民币贷款增加8.20万亿元，同比多增7320亿元；外币贷款折合人民币增加9163亿元，同比多增3451亿元；委托贷款增加1.28万亿元，同比少增125亿元；信托贷款增加1.29万亿元，同比多增1.09万亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1.05万亿元，同比多增227亿元；企业债券净融资2.25万亿元，同比多8840亿元；非金融企业境内股票融资2508亿元，同比少1869亿元。12月份社会融资规模为1.63万亿元，比上年同期多3512亿元。
从结构看，全年人民币贷款占同期社会融资规模的52.1%，同比低6.1个百分点；外币贷款占比5.8%，同比高1.3个百分点；委托贷款占比8.1%，同比低2.0个百分点；信托贷款占比8.2%，同比高6.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比6.7%，同比低1.3个百分点；企业债券占比14.3%，同比高3.7个百分点；非金融企业境内股票融资占比1.6%，同比低1.8个百分点。 注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。 注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。 (整理 中文新闻部)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计