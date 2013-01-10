新闻稿: 中国2012年M2增长13.8%,新增人民币贷款8.2万亿--央行

(以下为中国人民银行周四公布的2012年金融统计数据报告全文) 一、年末广义货币增长13.8 %，狭义货币增长6.5% 年末，广义货币(M2)余额97.42万亿元,同比增长13.8%，比11月末低0.1个百分点，比上年末高0.2个百分点；狭义货币(M1)余额30.87万亿元,同比增长6.5%，比11月末高1.0个百分点，比上年末低1.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.47万亿元,同比增长7.7%。全年净投放现金3910亿元，同比少投放2251亿元。 二、全年人民币贷款增加8.20万亿元，外币贷款增加1451亿美元 年末，本外币贷款余额67.29万亿元，同比增长15.6%。人民币贷款余额62.99万亿元，同比增长15.0%，分别比11月末和上年末低0.7个和0.8个百分点。全年人民币贷款增加8.20万亿元，同比多增7320亿元。分部门看，住户贷款增加2.52万亿元，其中，短期贷款增加1.19万亿元，中长期贷款增加1.33万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.66万亿元，其中，短期贷款增加3.37万亿元，中长期贷款增加1.54万亿元，票据融资增加5301亿元。12月份，人民币贷款增加4543亿元，同比少增1863亿元。年末外币贷款余额6836亿美元，同比增长26.9%，全年外币贷款增加1451亿美元。 三、全年人民币存款增加10.81万亿元，外币存款增加1314亿美元 年末，本外币存款余额94.29万亿元，同比增长14.1%。人民币存款余额91.74万亿元，同比增长13.3%，分别比11月末和上年末低0.1个和0.2个百分点。全年人民币存款增加10.81万亿元，同比多增1.17万亿元。其中，住户存款增加5.71万亿元，非金融企业存款增加2.75万亿元，财政性存款减少1974亿元。12月份，人民币存款增加1.58万亿元，同比多增1528亿元。年末外币存款余额4065亿美元，同比增长47.8%，全年外币存款增加1314亿美元。 四、12月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.61%，质押式债券回购月加权平均利率2.62% 全年银行间市场人民币交易累计成交263.61万亿元，日均成交1.06万亿元，日均成交同比增长34.7%。 12月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.61%，比11月份高0.04个百分点，比上年同期低0.72个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.62%,比11月份高0.07个百分点，比上年同期低0.75个百分点。 五、国家外汇储备余额3.31万亿美元 年末，国家外汇储备余额为3.31万亿美元。年末，人民币汇率为1美元兑6.2855元人民币。 六、全年跨境贸易人民币结算业务累计发生2.94万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生2802亿元 初步统计，2012年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生2.06万亿元、8752亿元、292亿元、2510亿元。 (整理 路透中文新闻部)