《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日-1月17日

路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于1月10日-1月17日公布业绩报告的公 司.每股盈余(EPS)单位为美元. 公布 业绩季度及公司名称 代码 预估EP 预估值 上年同 时间 S 数目 期EPS 1/11 13:00 Q4 2012 富国银行(Wells 0.90 32 0.73 Fargo) 1/15 BMO Q3 2013 Forest Laborato -0.14 18 1.04 ries, Inc. 1/15 BMO Q4 2012 Lennar Corp. 0.43 23 0.16 1/16 BMO Q4 2012 纽约梅隆银行 0.54 22 0.42 1/16 AMC Q4 2012 eBay 0.69 32 0.60 1/16 12:30 Q4 2012 高盛 3.60 20 1.84 1/16 12:00 Q4 2012 摩根大通 1.21 31 0.90 1/16 BMO Q4 2012 Northern Trust 0.75 22 0.67 1/16 AMC Q4 2012 SLM Corp. 0.53 8 0.51 1/16 BMO Q4 2012 U.S. Bancorp 0.75 33 0.64 1/17 BMO Q4 2012 Amphenol 0.90 12 0.73 1/17 AMC Q4 2012 美国运通(Americ 1.06 25 1.01 an Express) 1/17 12:00 Q4 2012 美国银行 0.18 30 0.15 1/17 BMO Q4 2012 BB&T Corp. 0.70 35 0.55 1/17 BMO Q4 2012 贝莱德 3.68 20 3.06 1/17 BMO Q4 2012 花旗集团 0.98 21 0.38 1/17 AMC Q4 2012 Capital One Fin 1.63 24 0.88 ancial Corp. 1/17 12:00 Q4 2012 Fastenal Co 0.34 11 0.30 1/17 BMO Q4 2012 Fifth Third Ban 0.42 26 0.34 corp 1/17 BMO Q4 2012 Huntington Banc 0.17 25 0.14 shares Inc. 1/17 Q4 2012 英特尔 0.45 40 0.64 1/17 21:00 Q4 2012 People's United 0.19 19 0.12 Financial Inc. 1/17 BMO Q4 2012 The PNC Financi 1.57 28 1.15 al Services Group 1/17 BMO Q4 2012 UnitedHealth Gr 1.19 21 1.17 oup Inc. 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张若琪)