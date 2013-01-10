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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 09:12 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月10日-1月17日

路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于1月10日-1月17日公布业绩报告的公
司.每股盈余(EPS)单位为美元.
 公布           业绩季度及公司名称       代码        预估EP  预估值  上年同
 时间                                                S       数目    期EPS
 1/11   13:00   Q4 2012 富国银行(Wells                 0.90      32     0.73
                Fargo)                                               
 1/15   BMO     Q3 2013 Forest Laborato               -0.14      18     1.04
                ries, Inc.                                           
 1/15   BMO     Q4 2012 Lennar Corp.                   0.43      23     0.16
 1/16   BMO     Q4 2012 纽约梅隆银行                   0.54      22     0.42
 1/16   AMC     Q4 2012 eBay                           0.69      32     0.60
 1/16   12:30   Q4 2012 高盛                           3.60      20     1.84
 1/16   12:00   Q4 2012 摩根大通                       1.21      31     0.90
 1/16   BMO     Q4 2012 Northern Trust                 0.75      22     0.67
 1/16   AMC     Q4 2012 SLM Corp.                     0.53        8     0.51
                                                                     
 1/16   BMO     Q4 2012 U.S. Bancorp                  0.75       33     0.64
                                                                     
 1/17   BMO     Q4 2012 Amphenol                       0.90      12     0.73
                                                                     
 1/17   AMC     Q4 2012 美国运通(Americ                1.06      25     1.01
                an Express)                                          
 1/17   12:00   Q4 2012 美国银行                       0.18      30     0.15
 1/17   BMO     Q4 2012 BB&T Corp.                     0.70      35     0.55
 1/17   BMO     Q4 2012 贝莱德                         3.68      20     3.06
 1/17   BMO     Q4 2012 花旗集团                       0.98      21     0.38
 1/17   AMC     Q4 2012 Capital One Fin                1.63      24     0.88
                ancial Corp.                                         
 1/17   12:00   Q4 2012 Fastenal Co                    0.34      11     0.30
 1/17   BMO     Q4 2012 Fifth Third Ban                0.42      26     0.34
                corp                                                 
 1/17   BMO     Q4 2012 Huntington Banc                0.17      25     0.14
                shares Inc.                                          
 1/17           Q4 2012 英特尔                         0.45      40     0.64
 1/17   21:00   Q4 2012 People's United                0.19      19     0.12
                 Financial Inc.                                      
 1/17   BMO     Q4 2012 The PNC Financi                1.57      28     1.15
                al Services Group                                    
 1/17   BMO     Q4 2012 UnitedHealth Gr                1.19      21     1.17
                oup Inc.                                             
 
    如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
    
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 梁睿雪; 审校 张若琪)

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