台湾央行: 开放申购39,91和182天期存单,39天利率为0.87%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月10日 - 台湾央行周四表示,开放39,91,182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为343.8亿台币.
拆款中心表示,央行为调节农历年节前后的假期因素,因此调整三种天期存单的申购日.
今日发行的39天存单到期日在2月18日,为农历年后首个工作日.
央行存单各天期发行利率如下:39天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,415.5亿台币存单.
拆款中心资料 显示,周三超额准备为负74亿台币;累计超额准备为负836亿台币,加计前期1%的超额准备为643亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。