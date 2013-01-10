台湾央行: 开放申购39,91和182天期存单,39天利率为0.87%

路透台北1月10日 - 台湾央行周四表示,开放39,91,182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为343.8亿台币.

拆款中心表示,央行为调节农历年节前后的假期因素,因此调整三种天期存单的申购日.

今日发行的39天存单到期日在2月18日,为农历年后首个工作日.

央行存单各天期发行利率如下:39天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行1,415.5亿台币存单.