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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 08:59 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日

**上海证券报**

--易方达基金日前开发了中债新中期票据ETF(交易所上市基金),已获中国证监会受理,这亦是国内首只打通银行间市场和证交所市场的跨市场债券ETF.

--记者从工信部节能与综合利用司获悉,上海、山西两地的甲醇汽车试点实施方案审议论证会本周在北京召开,试点实施方案备案审查在会上获通过,业内人士认为,这意味着国内甲醇汽车的试点正式开始.

**证券时报**

--兴业银行 发布2012年业绩快报显示,去年实现净利347亿元人民币,同比增36%.

**第一财经日报**

--中国旅游研究院预计,中国2012年旅游业总收入为2.59万亿元,同比增长15.1%;此外,预计2013年旅游总收入将达到2.96万亿元.

--海航集团董事长陈峰表示,今年会通过引进战略投资者等方式进一步降低负债率.

**21世纪经济报 道**

--得益于年底冲刺,工农中建四大国有银行去年12月新增存款超过1.4万亿元.

--万科 根据多个城市的库存和新增供应量得出结论:目前房地产市场整体库存仍在高位,行业去化压力仍大,房价并不存在暴涨的前提.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)

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