《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
**上海证券报**
--易方达基金日前开发了中债新中期票据ETF(交易所上市基金),已获中国证监会受理,这亦是国内首只打通银行间市场和证交所市场的跨市场债券ETF.
--记者从工信部节能与综合利用司获悉,上海、山西两地的甲醇汽车试点实施方案审议论证会本周在北京召开,试点实施方案备案审查在会上获通过,业内人士认为,这意味着国内甲醇汽车的试点正式开始.
**证券时报**
--兴业银行 发布2012年业绩快报显示,去年实现净利347亿元人民币,同比增36%.
**第一财经日报**
--中国旅游研究院预计,中国2012年旅游业总收入为2.59万亿元,同比增长15.1%;此外,预计2013年旅游总收入将达到2.96万亿元.
--海航集团董事长陈峰表示,今年会通过引进战略投资者等方式进一步降低负债率.
**21世纪经济报 道**
--得益于年底冲刺,工农中建四大国有银行去年12月新增存款超过1.4万亿元.
--万科 根据多个城市的库存和新增供应量得出结论:目前房地产市场整体库存仍在高位,行业去化压力仍大,房价并不存在暴涨的前提.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计