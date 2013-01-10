《亚洲金融市场假期一览表》--1月10日-12月31日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
亚洲金融市场假期如下:
1月14日(周一)--日本
1月24日(周四)--印度、马来西亚、印尼
1月28日(周一)--澳洲、马来西亚
2月1日(周五)--马来西亚
2月6日(周三)--新西兰
2月7日(周四)--台湾
2月8日(周五)--台湾
2月11日(周一)--中国、香港、马来西亚、日本、新加坡、韩国、台湾
2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾
2月13日(周三)--中国、香港、台湾
2月14日(周四)--中国、台湾
2月15日(周五)--中国、台湾
2月25日(周一)--泰国
2月28日(周四)--台湾
3月1日(周五)--韩国
3月12日(周二)--印尼
3月20日(周三)--日本
3月27日(周三)--印度
3月28日(周四)--菲律宾
3月29日(周五)--香港、菲律宾、澳洲、印尼、新西兰、新加坡、印度
4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰
4月4日(周四)--中国、香港、台湾
4月5日(周五)--中国、香港
4月8日(周一)--泰国
4月9日(周二)--菲律宾
4月15日(周一)--泰国
4月16日(周二)--泰国
4月23日(周二)--印度
4月25日(周四)--澳洲、新西兰
4月29日(周一)--日本
5月1日(周三)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、新加坡、印度
5月3日(周五)--日本
5月6日(周一)--日本、泰国
5月9日(周四)--印尼
5月13日(周一)--菲律宾
5月17日(周五)--香港、韩国
5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国
6月3日(周一)--新西兰
6月6日(周四)--印尼、韩国
6月10日(周一)--澳洲
6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾
7月1日(周一)--香港、泰国
7月15日(周一)--日本
7月22日(周一)--泰国
8月5日(周一)--印尼
8月6日(周二)--印尼
8月7日(周三)--印尼
8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡
8月9日(周五)--印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度
8月12日(周一)--泰国
8月15日(周四)--韩国、印度
8月21日(周三)--菲律宾
8月26日(周一)--菲律宾
9月9日(周一)--印度
9月16日(周一)--日本、马来西亚
9月18日(周三)--韩国
9月19日(周四)--中国、韩国、台湾
9月20日(周五)--香港、韩国、台湾
9月23日(周一)--日本
10月1日(周二)--中国、香港
10月2日(周三)--中国、印度
10月3日(周四)--中国、韩国
10月4日(周五)--中国
10月10日(周四)--台湾
10月14日(周一)--香港、印尼、日本、印度
10月15日(周二)--印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度
10月23日(周三)--泰国
10月28日(周一)--新西兰
11月1日(周五)--菲律宾
11月4日(周一)--日本、新加坡
11月5日(周二)--印尼、马来西亚
11月6日(周三)--印度
11月14日(周四)--印度
12月5日(周四)--泰国
12月10日(周二)--泰国
12月23日(周一)--日本
12月24日(周二)--菲律宾
12月25日(周三)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印尼、新西兰、新加坡、印度
12月26日(周四)--香港、澳洲、印尼、新西兰
12月30日(周一)--菲律宾
12月31日(周二)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选 (整理 杜明霞)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计