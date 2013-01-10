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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 09:32 BJT

芝加哥期市: 美国玉米期货触及一周高位,交易商在农业部公布报告前建仓

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 749.75 4.25 +0.57% -0.10% 806.87 19

CBOT玉米 696.50 2.25 +0.32% +1.13% 717.13 49

CBOT大豆 1387.25 1.75 +0.13% +0.05% 1434.73 50

CBOT稻米 $15.26 $0.03 +0.16% +2.01% $15.19 49

美国原油 $93.18 $0.08 +0.09% +0.03% $89.34 73

汇率

欧元/美元 $1.305 -$0.001 -0.08% -0.21%

美元/澳元 1.050 -0.001 -0.14% -0.04%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 张若琪)

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