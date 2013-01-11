港报财经评论: 日圆套利条件渐成熟--信报1月11日

日圆套利条件渐成熟/ 习广思

资金涌入中资股扫货,市场由去年感到恐惧,至年底抱持怀疑,到美铝第四季业绩胜市场预期,且表示"中国需求"已回来,外资才愿意相信中国经济无问题.去年左右港股最大的因素,除了资金流向,还有外资对中国经济的看法.无论分析员认为是"硬着陆"抑或是"软着陆",以至对新领导层的观察及国情分析,总的来说,大部分外国投资者都错估了中国的形势.2011-2012年间,中国经济笼罩着增长放缓的阴霾,令外资"沽空中国"茁芽生长,随着政策逐渐明朗化,这股力量已被瓦解.说到底,是信心问题.如今市场信心回来,这股主导资金的主要力量,是令中国修复折让的关键.港股继续寻顶,资金炒作细价股,派对虽未完,但投资者不禁想起"花开堪折直须折",止蚀固重要,但部分盈利前景未明的公司,止赚也重要. 中国内地公布12月出口数据胜预期,恒指开市抽升至23,477点高位,午后回吐,收报23,354点,上升135点.值得留意的是,在一个没有大型配股上板的交易日,成交额达928亿港元,衍生市场成交虽有上升,但占大市比例偏低,只有17%,可见资金被迫追货.香港地产股持续上扬,新世界 上涨5.4%,会德丰 属折让股续寻顶,二三线地产股如英皇国际 获追捧.板块轮动继续反映资金四围觅食,重磅股轮流支撑大市,落后股成为寻宝重地,昨日尾市竟见中移动 有支持.买不敢买的股票,工业股、航运股及钢铁股复苏之路势必困难重重,但市场炒作周期复苏,这些大落后股份有高值博率.航运股急升后,看一看三年走势图,仍是大落后一族. 马士基航运北亚管理层表示,中国工业情况较以前乐观,农历新年将至,制造商加紧生产及出口,中国内地消费上升亦令原材料进口增加,预计亚欧航线贸易需求将持续增长至农历新年.环球市场中,日圆是焦点.美元兑日圆在88水平整固,但近日澳元及纽元兑日圆则破位上升,是金融危机后最高水平.事实上,日圆贬值第一波,是由78跌至88水平,既急又狠,尽显看淡的投资者的资金力量.近日圆汇投资性净淡仓数量由高位回落,显示看淡的投资者发动第一波攻势后,暂时获利回吐.日圆及日股将是2013年的焦点,但日圆看淡的投资者赢了第一战后,现时看淡日圆、看好日股成为大主题,正如"新债王"Jeffrey Gundlach所言,有点叫人买不下手.相反,更值得留意的是,日圆套利资金带来的资金浪,以及其对区内股市、债券的影响.(B02)

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黄金成新避险角色/ 苏子

过去数年欧罗汇价一直饱受欧债危机困扰,而遭无数大看淡的投资者狙击,幸而欧罗汇价未有出现众看淡的投资者希望见到的一泻如注大跌势,兑美元始终仍未能跌至一算水平.欧罗汇价虽然在应跌不跌下,一直未见往下急泻,但市场上众多大看淡的投资者仍然信心十足地持有为数不少的欧罗短仓,故担心今年首季若欧罗区未见有重大利淡消息刺激市场再一次翻炒欧债危机,市场上这些仍然存在的巨大欧罗短仓或会成为有心人的狙击图利目标.

这些短仓一旦短时间内进行回补,在补仓买盘的推波助澜下,或会推动欧罗汇价呈现一个令不少看淡的投资者感到侧目的大升浪,兑美元回升至1.40心理关口以上,随后朝着2011年年中所造的1.4940高位,甚至1.50心理关口迈进的可能性绝对不容抹煞.今年汇市的走势相信绝不平静,而过去数年大家所熟悉的以风险偏好情绪来炒作的模式担心将不再奏效.目前美股正处于金融海啸爆发以来的新高水平波动,市场对高风险资产虽然仍保持一定的乐观情绪,但却有更多投资者希望利用美国国债已触及上限的不利因素,造淡美股并买入美元避险图利.

假如稍后美股真的自目前偏高水平向下回落,同时作为避险货币的美元却跟随美股一同回落,而一众非美元货币则保持平稳的上升势头,相信届时不少利用风险偏好情绪来作买卖决定的汇市炒作将以损手收场.估计未来市场的避险资金有较大机会重投黄金怀抱.换言之,在避险情绪高涨时本应上涨的美元,其角色将由黄金所取代,故若看淡美股的投资者,大可买入黄金.至于早已失去避险功能的日圆,目前其走势可说是甚易预测,因为不论市场的风险偏好情绪究竟是高或低,其大方向仍会是持续往下寻底.基本上沽日圆此一策略已是今年汇市赢面极高的"稳胆".短线而言,较为看好澳元兑日圆的走势,目标可看100心理关口.(B08)