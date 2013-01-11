港报财经评论: 鸡犬皆升,保持清醒--经济日报1月11日

鸡犬皆升,保持清醒/ 林瑞芬

港股窄幅上落闷局昨略为被打破,由中国出口数据刺激,恒指再创52周新高23,477,收报23,354,升0.6%.大市成交额928亿港元.综观目前炒味浓烈、残股大步走、大行再调升恒指目标,乐观情绪高涨,不忘提点保持多一分清醒.两日来进驻十大成交额榜的保利协鑫 续领太阳能概念股扬升,汇丰证券更发表报告预期,今年中国内地太阳能市场可增长20%-40%,主因是政策利好,而保利协鑫最为受惠,因此把其评级由”减持”越级调升至”增持”,目标价大幅调升1.5倍至2.50元,今明两年每股盈利预测分别为0.09港元及0.27港元.看完份报告,小投资者可能都觉得上车博复苏有道理,但如果预测失准,今年不能扭亏为盈,那追涨当知后果自负.

残股的吸引力,在于憧憬可以美好,但记紧憧憬建基市场热钱程度,当大市股指要回时,这类股份往往回得最急,大家又会不记得汇丰有份唱好报告,短炒当应严守止蚀.如此苦口婆心,主要是微观细价股炒风确炽热,消息满天飞,残股冲动浪接浪,继太阳能概念股热炒后,风电股承接炒风,中国高速传动 及金风科技 昨急升13.6%及8.8%.不多看重基本因素,只因市场资金太充裕.惟不是所有细价股的基本因素具翻身把握力,当知后市退潮时,细价股的回势也速,现况变相落场赌,就要有自控能力.

从一个升浪的完整韵律发展,恒指自去年9月19,000计起,至今逾4,000多点,升浪维持约4个多月,即每个月以约1,000点进发,先由蓝筹带动,再延伸至国指,近月则集中于细价股,属颇为完整周期升浪.惟传统智慧论,当鸡犬皆升时,恒指纵不是到顶,也接近顶.昨日大市交投再冲高逾900多亿港元,但恒指未能以全日高位收市,多少提示在筑短期顶意味.恒指在23,500-24,000为去年首季之重要蟹货区,大户部署是想慢慢步入蟹货区消化蟹货,还是做急冲锋,一步抽破24,000,坦言难有把握判断.暂偏向假定约24,000为大户部署年内再抽试27,000-28,000的中途休息站,现逐步在接近休息站、技术指标逐个呈现超买下,农历新年前后,市场大户就可随时拿美国国债触顶上限来大做文章.此际不是建议将所有货沽清,而是至少要把注码减少,储些弹药等候下一次低吸强势股的机会,股市钱赚不尽,22,800可作止赚位参考.(B04)

..........................................................................

今年新贷可达9万亿 /余少文

中国内地去年12月份宏观经济数据参差,当月新增贷款跌至3年来最低,远差于预期,惟相信中国积极推动基建等项目下,今年新增贷款可以超过9万亿元人民币,加上内银股融资压力减退,国指反覆上升趋势未变.国企指数昨日受外围股市上升带动,一度高见12,012点,可惜未能守住12,000点,午后升幅收窄,全日只升113点或1%,收11,931点,成交额增至192亿港元,只有60%主板H股可以随大市上升.而红筹指数则在电讯股力撑下才升10点或0.2%,收4,722点,成交额81亿港元,内房股差不多全线走低.其实,昨日市况所见,除了内房股,一些环保概念股份都出现高开低收走势,部分更是倒跌收场,成交增加,如中国海外 、华润置地 、保利协鑫 、阳光能源 等,这些都是近期的强势股,尤其内房股强势已有一季多,但见股价放量下跌,小心中期升势已结束,若然这些升市火车头先调整,则国指及红筹调整为期也不远,当然仍要看内银股能否支撑着大市.

中国人民银行在开市前公布去年12月货币供应数据,2012年社会融资规模为15.76万亿元人民币,按年增长23%,也是公布相关数据以来最高,而12月社会融资规模约1.6万亿元人民币,当中全年新增贷款8.2万亿元人民币,12月只有4,543亿元人民币,是3年来最少的一个月份,也远少于市场预期的5,500亿元人民币水平.或是银行已达中国的8万亿元人民币新增贷款目标,加上银行惯例在年底放贷意慾不高,因为年底贷款同样要计入全年拨备但计入当年的收益回报却低,故银行多会把贷款额度延到翌年1月发放,故每年1月的新增贷款必定是全年最高的月份之一.

分析社会融资规模结构,人民币新增贷款比重降至52%,委托贷款、信托贷款和企业债券合计所占比重升至31%,反映企业透过不同渠道寻求资金,债券是主要融资来源,但要留意去年委托贷款虽轻微回落至1.28万亿元人民币,但信托贷款却急升5倍至1.29万亿元人民币,在中国监控影子银行下,委托贷款和信托贷款今年或会放缓,而新增人民币贷款也可能只有10%增长,至逾9万亿元人民币.但这些利淡因素未有影响内银股昨日表现,建设银行 、农业银行 和中信银行 都升见1年高位.(B05)