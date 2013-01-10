表格: 1月5日止当周外资连续第八周买超日股

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透1月10日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周 继续买超日本股票,为连续第八周买超;同时日本投资者连续第二周卖超外 国债券,此前为连续两周买超. 外资在1月5日止当周买超日本股票1,789亿日圆,之前一周为买超2,260 亿日圆.12月15日当周买超7,649亿日圆,为2011年3月以来最大买超规模. 日本投资者在最近一周卖超3,982亿日圆外国债券,此前一周为卖超1,48 5亿日圆. 下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆: 外资在日本投资 股市 债市 货币市场 12月30日-1月5日 +178.9 -1.8 +458.1 12月23日-12月29日 +226.0 -435.9 -1,554.3 12月16日-12月22日 +764.9 -847.5r -402.4 日本在海外投资 股市 债市 货币市场 12月30日-1月5日 +6.8 -398.2 +21.2 12月23日-12月29日 -44.7 -148.5 -1.8 12月16日-12月22日 -231.7 +430.5r -100.1 注:r表示数据经修正.(完) (编译 徐文焰; 审校 张若琪)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计