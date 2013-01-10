版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 09:21 BJT

表格: 1月5日止当周外资连续第八周买超日股

路透1月10日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周
继续买超日本股票,为连续第八周买超;同时日本投资者连续第二周卖超外
国债券,此前为连续两周买超.

  外资在1月5日止当周买超日本股票1,789亿日圆,之前一周为买超2,260
亿日圆.12月15日当周买超7,649亿日圆,为2011年3月以来最大买超规模.

  日本投资者在最近一周卖超3,982亿日圆外国债券,此前一周为卖超1,48
5亿日圆.

  下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

 外资在日本投资
                      股市       债市     货币市场
 12月30日-1月5日      +178.9      -1.8       +458.1
 12月23日-12月29日    +226.0    -435.9     -1,554.3
                                          
 12月16日-12月22日    +764.9    -847.5r      -402.4
 
 日本在海外投资
                      股市       债市     货币市场
 12月30日-1月5日        +6.8    -398.2       +21.2
 12月23日-12月29日     -44.7    -148.5        -1.8
                                          
 12月16日-12月22日    -231.7    +430.5r     -100.1
 
  注:r表示数据经修正.(完)
  
 (编译 徐文焰; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐