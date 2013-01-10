全球经济: 新兴市场经济显露加速增长迹象--汇控调查

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透伦敦1月10日电 - 汇丰控股周四公布调查显示,新兴市场2012年底时经济增长温和加速,得益于制造业活动回暖.这预示着未来数月经济还将进一步改善.
汇丰新兴市场指数(EMI)显示,金砖四国经济活动2012年第四季均呈现增长,其中,中国制造业18个月来首见扩张.
2012年第四季EMI升至52.9,第三季为52.2.该指数是根据18个国家23项服务业与制造业采购经理人调查编纂得出的.
尽管该指数仍低于金融危机之后54.4的平均水平,但已经在50这道荣枯分水线上方进一步上升.
"该指标传递出的主要信息是,新兴市场去年结束时基调略有改善.我们看到,第四季和今年前两周情况已有改善,中国及亚洲的采购经理人指数(PMI)都出现好转."汇丰控股中东欧中东非洲(CEEMEA)首席经济分析师Murat Ulgen称.
"这股势头可望在2013年第一季得到延续."Ulgen表示.
此项调查显示,巴西与中国制造业恢复增长,印度、墨西哥、土耳其和俄罗斯增速超过前一季度.俄罗斯制造业产出增速为2010年中期以来最快.
新兴市场服务业亦普遍较前一季度略有好转.
**出口疲弱阻碍复苏**
不过发达国家情况疲弱导致出口下滑,是新兴市场经济复苏的阻力.
汇控称,尽管新兴市场新订单增速创下2011年初以来最高,但主要得益于内需而非出口.
只有印度、印尼、墨西哥和土耳其这四个国家出口订单有所上升,整体新兴市场出口业务则连续第四个季度萎缩.
不过汇控提到,萎缩速度是2012年第一季以来最慢,同时就业增幅创下六个季度以来最快.调查还发现,整体新兴市场制成品库存自2012年初以来首降.
Ulgen称,依赖中国增长的国家可能比依赖欧元区和美国经济的国家更快复苏.汇控将这一转变称为"大轮替".
"全球经济日益受到中国带动.韩国或新加坡这样与中国贸易联系更紧密的国家正由此受益,向中国出口大宗商品的澳洲和智利也是如此."(完)
(编译 程琳; 审校 张若琪)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计