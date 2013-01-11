港报社评: 广交兼听,读好香港书--星岛日报1月11日

新任中央驻港联络办公室主任张晓明,昨日一一回应"西环治港"、23条立法、撤换特首、与泛民接触等问题,展示其不回避敏感议题的作风,一新港人耳目.他表明了与各界加强沟通的意愿,社会期待他广听各方意见.

现在张晓明公开回应种种涉及中央对港政策和中联办角色的议题,有助增加透明度,至于会否引起社会关注中央走到台前干政,则视乎他日后发言内容.

张晓明展示的作风,较像内地新一代官员,不回避公开回应敏感议题,愿意实实在在阐述自己的看法.他处理香港工作多年,相信会明白港人不喜欢官员以官腔回应敏感问题,或者顾左右而言他.

以立法落实"基本法"第23条为例,中央一贯立场是香港有宪制责任去完成本地立法,张晓明没有改变这个原则,显示他不避忌把这个触发2003年数10万人上街的议题,重新纳入公众议事的焦点.与此同时,他没有提出一个硬性落实的时间表,这符合中央对外和对港政策的一向作风,即原则一定要坚持,在具体落实层面,会因应现实情况保留弹性.

张晓明昨日形容自己讲原则之外,还与人为善,表示希望融入香港社会,广交朋友.被问及会否与泛民人士会面,张晓明没有一口回绝,指自己来港是希望与各界接触.

要撕破中联办的神秘面纱,外界会期待张晓明尽量扩阔接触面,与各行各业、不同阶层、不同政治见解的人士,进行双向沟通,加深了解.这有助中联办在市民心中树立开明开放的形象,同时有利中联办更好履行中央交付的任务. (A06)