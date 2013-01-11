港报社评: 期望张晓明对港政策以邓小平为师--明报1月11日

中联办主任张晓明昨日藉出席公开活动的机会,主动向传媒发表谈话,张晓明并无提到中联办不会干预香港内部事务,反而表示"西环要尽职,要把中央赋予我们中联办的职责履行好,把我们该做的事情做好",张晓明对此没有演绎解释.港人只能以"听其言,观其行"来体待,而判断的一个重要准则,是中联办有否干预香港内部事务.近年,关于中联办与特区政府的关系,还有一个观察点,就是中联办官员和特区官员一同出席活动时,特区官员有意或无意之间被挤压的情况.属于香港内部事务的活动,应该以特区政府官员为重为先,切忌予人喧宾夺主的印象;对那些刻意逢迎中联办的主办单位,中联办亦应知所警惕.

张晓明走访分间楼宇单位居民,除了要亲自了解分间楼宇单位情况,感受居民处境外,会否有什么政治意涵,只能静待事态发展了.相信很多人都会关心:张晓明看过?房了,他会否有跟进举措?港人这种心态,实际上是在留意中联办有没有干预内部事务.张晓明或许会认为这是杞人忧天,不过,这是过去数年港人切身感受的心理反弹.

张晓明以"视线"和"眼光"训勉香港年轻人,他期望他们看到国家的发展和自己的前途.放诸香港事务,"视线"若解读为加强介入处理香港眼前的问题,则"眼光"就是当年邓小平制定对港特殊方针政策的大战略和大智慧.邓小平对港政策的精髓是不干预,期望张晓明以"眼光"的高度,执行对港方针政策. (A04)