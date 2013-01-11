港报社评: 安倍豪赌弱日圆,全球付代价--经济日报1月11日

日本首相安倍晋三逼央行推弱日圆政策救经济,令日圆兑美元跌至近2年半低位.且炒家乘势玩套息交易多踩一脚,日圆年内料将跌至100日圆兑1美元.惟日圆愈弱,环球经济风险亦愈高,安倍豪赌弱日圆,全球无奈陪玩.

安倍更硬压日本央行落实2%通胀目标,将无限印钞、推低日圆行动合理化,图一箭三鵰振经济.

一是振出口,藉弱日圆振日货出口竞争力.二是振消费,通缩困扰日本二十多年,打击消费市道,故安倍欲藉通胀目标及印钞行动催谷民间消费力.三是谷资产价格,藉无限印钞水淹市场,催谷楼市股市,制造财富效应助经济复苏.

食髓知味的安倍自然续力压日圆,去年底1美元兑84日圆时,安倍便指理想的价应在85至90日圆间,此目标不但迅即达至,更可能超额完成.

此因日圆曾是对基金锺爱的套息货币,如2007年日圆套息交易最盛时,全球累计有近万亿美元的日圆沽盘.如今日圆再弱势,已惹炒家再大举借日圆、沽日圆、投机其他高息货币与资产,此举将令日圆兑美元年内有可能低见100,惟此却令全球面临3大风险.

其一,催谷新兴市场资产泡沫.炒家猛借日圆再投机环球高息货币与资产,数额庞大以千亿美元计,汹涌情况较美欧央行印钞犹甚,此将令热钱滥上加滥,首当其冲的将是新兴市场,包括中港股市楼市,资产泡沫势加剧.

其二,触发货币战争.弱日圆将削弱其他新兴国竞争力,尤其日本的主要对手南韩必急如锅上蚂蚁,很可能出手压价.其他新兴国为免本国货币被挟升,亦很可能贬值谋自保,触发货币战.

其三,点燃日债危机.外资持日债的比例已达9.1%,主要是看中日圆升值,惟弱日圆恐打击外资对日债的信心.若外资狠沽日债,日本国内又因储蓄率低而未能吸纳,那将令日债现崩溃危机.

故安倍推弱日圆实际上是一场豪赌,图损人以利己,因安倍赌赢,新兴国因热钱泛滥受损,若他赌输,全球所付代价格会更巨. (A12)