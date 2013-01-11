港报社评: 自由诚可贵,发展价更高--文汇报1月11日

美国传统基金会及"华尔街日报"联合发表全球经济自由度指数,香港连续第19年评为全球经济最自由经济体.香港自由市场获得国际社会认同和推崇,显示香港的营商环境仍具明显的竞争优势.当然,市场并非万能,在全球化和经济转型的挑战日益严峻的形势下,香港应保持清醒,既不宜自我陶醉,亦不应墨守成规,应处理好经济自由和政府责任的关系,重视政府作为经济发展促进者的角色和功能,加快经济发展,积极改善民生,保持领先地位.

传统基金在肯定香港自由经济地位的同时,又警告政府实行民粹政策,可能会影响未来排名,提醒本港应继续"小政府".发展经济、改善民生是保持本港长期繁荣稳定的首要任务.过往香港囿于"积极不干预"的思维,导致经济转型缓慢,竞争优势不断削弱.如今经济全球化和区域竞争白热化,只强调经济自由而忽视政府责任,甚至把两者对立起来,明显不适应形势发展的需要.

因此,特区政府在坚持自由市场经济基本特点的同时,既不僵化死守"积极不干预"的政策,搞无为而治,也不宜全面干预市场,无所不为,做"全能政府",而是要走"政府推动、市场运作"的道路,在涉及跨境规划、产业发展以及教育、扶贫等的经济社会宏观领域,需积极推动,作出承担；而在内部经济运作和民生服务实施等微观执行层面,则宜放手让市场带动,发挥市场效率高、成本低的优势. (A06)