台股业绩: 台积电12月营收365.6亿台币,年增19.6%

路透台北1月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周 四公布,12月营收为365.6亿台币,较上年同期的305.7亿增加19.6%,较上月 的436.4亿则减16.2%. 台积电此前表示,预估第四季合并营收为1,290-1,310亿台币,较第三 季的1,414亿衰退8.8%到7.4%. 该股今日收涨1.0%,报101台币;大盘加权股价指数 则收高0.94 %. 台积电最近三个月营收(非合并)表现如下: 营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(% ) 2012年12月 365.6 -16.2 +19.6 2012年11月 436.4 -11.4 +23.9 2012年10月 492.8 +15.1 +32.3 (完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/) 参看台积电相关新闻,请点选 ;台股业绩请点选[TW-RES-CM N] (记者 董永年; 审校 曾祥进)