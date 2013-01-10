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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 13:38 BJT

台股业绩: 台积电12月营收365.6亿台币,年增19.6%

路透台北1月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电  周
四公布,12月营收为365.6亿台币,较上年同期的305.7亿增加19.6%,较上月
的436.4亿则减16.2%.    
    
    台积电此前表示,预估第四季合并营收为1,290-1,310亿台币,较第三
季的1,414亿衰退8.8%到7.4%.  
    
    该股今日收涨1.0%,报101台币;大盘加权股价指数 则收高0.94
%. 
    
    台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:     
    
                   营收(亿台币)  较上月增减(%)  较上年同期增减(%
                                                               )
      2012年12月          365.6          -16.2             +19.6
      2012年11月          436.4          -11.4             +23.9
      2012年10月          492.8          +15.1             +32.3
 (完)            
 
 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)     
   
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N]        
  

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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