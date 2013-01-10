更新版 1-中国数据: 去年新增信贷基本符合预期,社会融资指标意义渐增

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
* 2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期
* 当年新增社会融资规模15.76万亿元,贷款占比不足六成
* 2012年末M2同比增长13.8%,接近14%的目标值
* 年末外汇储备余额3.31万亿元,全年增加0.13万亿
* 短期货币政策预期以稳为主,但不排除放松可能 (新增分析师评论及细节)
路透上海1月10日 - 中国2012年全年新增人民币贷款8.2万亿元,基本符合预期;当年新增社会融资15.76万亿元,增势明显.业内人士认为,目前中国经济已进入企稳回升通道,短期内货币政策维稳预期仍是主流.
他们并称,从社会融资总量攀升,和贷款占比下行等来看,前者反映金融体系对实体经济支持的指标作用亦越来越明显.
澳新银行中国经济师周浩表示,去年全年新增信贷基本在预期之中,"但更重要的还是要看社会融资总额数据,因为其反映了更真实的融资状况."
据路透统计,2012年社会融资中的人民币和外币新增贷款占比,已降至不足六成.而在最早公布该数据的2008年,上述占比为72.4%.另外,除企业债融资占比明显提升外,信托贷款的表现也很抢眼,最新的占比为8.2%,较2011年的0.9%提升明显.
周浩并指出,从数据看,目前的实际政策环境已经是挺宽松的,货币政策上暂时也没有必要进行进一步的调整.
不过兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前情况下,货币政策放松的可能性仍不能排除.当然,降准或降息政策的出台与否,还要结合世界其他经济体的经济情况具体考虑.
"从中央提出的降低融资成本解读,我们认为还有放松空间和可能.具体的手段,可以是降低公开市场逆回购利率,降准和直接降息等.前两个,一季度可能就会见到,降息预计会稍晚一些."鲁政委指出.
中国人民银行周四公布,2012年12月新增人民币贷款4,543亿元,低于路透调查中值的5,500亿元;12月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.8%,略低于14%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.0%,路透调查中值为15.2%.
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另外,2012年末广义货币供应量(M2)同比增长13.8%,接近此前央行确定的14%目标;去年12月末外汇储备余额为3.31万亿美元,全年增加0.13万亿元.
以下为2008年至2012年的社会融资数据:
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 社会融资规模(万亿) 15.76 12.83 14.27 -- -- 以下为具体结构: 人民币贷款 52.1% 58.3% 55.6% 68.1% 71.5% 外币贷款 5.8% 4.5% 2.9% 6.6% 0.9% 委托贷款 8.1% 10.1% 7.9% 4.8% 6.2% 信托贷款 8.2% 0.9% 2.7% 3.1% 4.6% 银行承兑汇票 6.7% 10.0% 16.3% 3.3% 1.6% 企业债券 14.3% 8.6% 8.4% 9.2% 8.1% 非金融企业股票 1.6% 3.6% 4.1% 3.2% 4.9% 保险公司赔偿 -- 1.3% 1.3% 1.2% 2.2% 保险公司投资房地产 -- 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 其他 -- 0.7% 0.7% 0.5% 0(完)
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(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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