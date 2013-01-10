《中国贸易焦点》12月出口远胜预期,今年稳步复苏但难现双位数增速

* 12月出口远高预期,外需逐步复苏

* 贸易顺差剧增,人民币或面临小幅升值压力

* 2012年全年外贸未及目标,但也"实在不容易"

* 今年外贸面临诸多不确定因素,但预计好于去年

* 数据公布后亚洲股市受提振

采写/北京/上海中文部;/撰写 宿泱韫

路透北京1月10日 - 中国外贸进出口经历了剧烈波动的一年后,12月迎来亮丽的收官,进出口均优于预期,尽管2012年全年贸易不及年初目标,但受益于欧美经济好转,外贸已行在复苏之路上.

在中国经济愈加注重调结构转变增长方式之时,加之国内外诸多不确定因素仍然存在,今年外贸增速可能仅略有改善,难以重现昔日双位数的增长.

中国海关总署新闻发言人郑跃升周四在新闻发布会上称,2012年欧债危机深化、世界经济复苏明显减速,国际市场需求持续低迷,中国经济也面临较大下行压力,去年外贸增速距离年初目标虽有一定差距,但也"实在不容易".

"对2013年我国外贸进出口的走势,实际上仍然面临许多不确定的因素,但总体分析,情况可能略好于2012年."他在发布会上做出如上预期.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

2012年全年出口同比增长7.9%,进口同比增长4.3%,贸易顺差同比扩大48.1%达到2,311亿美元.而年初外贸增速目标在10%.

对于12月出口远超预期,分析人士认为这与去年基数较低,欧美年底采购有一定关系,综合11月远低于预期的出口来看,近期出口基本仍呈现稳定增长的态势,反映整体外需正在复苏中.

"尽管从全年的进出口增幅看与年初10%的目标有距离,但出人意料的贸易数据也预示中国经济三季度触底,四季度回升的态势更加明显.预计四季度中国整体宏观数据会继续回升."国家信息中心高级经济师祁京梅表示.

随着前期"稳增长"政策逐步发挥效应,以及国际环境的略微改善,中国经济四季度来稳步复苏,在新订单带动下,官方和汇丰采购经理人指数(PMI)近两月均有强劲反弹,而稍早公布的全年信贷数据基本符合预期,社会融资规模增势明显.

中国四季度国内生产总值(GDP)将于下周公布,路透综合20余家机构预测中值结果显示,四季度经济增速预计缓慢回升,同比增速将升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

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数据公布后,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 应声走高,上涨0.6%,此前则一直徘徊在周三水准附近;人民币兑美元即期 早盘小幅走升,跟随再创八个半月新高的中间价走势,后者则与隔夜美元涨势相逆.交易员认为,优于预期的去年12月外贸数据,是支撑近期人民币可能继续温和走强的主要原因.

**贸易顺差大幅扩大**

值得注意的是,2012年全年贸易顺差大幅扩大,自上年的1,551.4亿美元骤升至2,311亿美元,这可能在一定程度上加剧人民币升值压力.

"短期来看,人民币会面临小幅升值压力,是一个比较现实的问题."国泰君安宏观分析师姜超表示,"2012年汇率基本保持稳定,今年应该是小幅升值,大概在3%左右的升值幅度."

人民币兑美元即期 2012年全年升值1%,幅度较前几年大幅放缓.交易员预计,今年人民币即期市场将呈双向波动格局,但中国经济向好或令人民币仍有一定升值压力.

"去年全年贸易顺差同比增幅接近50%,不管从心理的还是从决定汇率的基本因素来讲,都会对人民币汇率有影响."花旗集团中国高级经济学家丁爽表示,他预计2013年人民币汇率会有小幅升值,年底估计在6.12.

人民日报海外版近期亦引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高.

**今年外贸料略有好转**

受外需下滑、国内成本上升等影响,2012年全年的外贸增速未能达到年初既定的10%的目标,尽管分析人士普遍对今年外贸持相对乐观的预期,但多认为10%的增速依然较难企及.

郑跃升在发布会上称,去年中国外贸压力主要来自于:外需疲软、订单下降;国内生产成本的上涨导致中国出口产品的竞争优势在减弱;国际上贸易保护主义盛行,中国面临的外贸环境恶化;以及内需走弱,进口的动力不足.

"2012年我们所遇到的(前)三个外贸增长的不利因素,在2013年仍然存在."但他同时指出今年也存在一些有利因素,例如,一些主要经济体的经济刺激政策可能将使世界经济增速停止下滑,国内各项促进外贸稳定增长的政策效果也会逐步加以释放.

他预计,综合今年全年情况看,外贸有望进一步回暖,进出口增速可能会略好于2012年.此外,出口企业信心增强、订单回升和成本下降,预示着今年一季度中国外贸出口可能会有所好转.

国开证券宏观分析师杜征征亦指出,外需风险不可忽视.他指出,美国消费者信心指数连续两个月回落,财政悬崖与债务上线的问题还未最终解决,欧洲方面虽有所回暖但回升乏力,主要货币当局宽松政策对大宗商品价格的冲击及对新兴市场国家政策形成掣肘,加之人民币汇率持续攀升,"中国出口增速回升至10%仍有不小的困难."

中国经济三驾马车之一的出口今年对GDP的贡献率急剧下滑,不再是经济增长的主要动力,中国经济正经历深刻转变,新一届政府提出今年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,积极扩大内需,加大经济结构战略性调整力度.

大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容,国务院副总理李克强近日再次强调,积极稳妥推进新型城镇化是解决中国城乡和区域差距的基本途径,而其核心在于人的城镇化,关键在提高城镇化质量.