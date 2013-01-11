《香港重要政经日程》--1月11日-1月17日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息=====================
1月11日(周五)
-- 金利通 公布中期业绩.
--10:00 宏安集团 特别股东大会.
--10:30 四海国际集团 特别股东大会.
--11:00 骏新能源 特别股东大会.
--11:00 中国信息科技 特别股东大会.
--11:30 万德资源 特别股东大会.
--11:30 富豪酒店 特别股东大会.
--15:30 北京发展 特别股东大会.
--16:00 联合基因集团 特别股东大会.
==================近期重要政经消息=====================
1月12日(周六)
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
1月14日(周一)
-- 亚洲金融论坛.
-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).
-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.
--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.
--14:00 勇利航业 股东特别大会.
1月15日(周二)
-- 亚洲金融论坛.
-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.
--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.
--15:00 百富环球 股东特别大会.
1月16日(周三)
-- 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.
-- 亚洲私募股权论坛.
-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.
--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.
--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.
*1月17日(周四)
--16:30 2012年10至12月失业率.
--16:30 2012年11月外贸数据.
--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。