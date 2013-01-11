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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 09:32 BJT

《香港重要政经日程》--1月11日-1月17日

==================今日重要政经消息=====================

1月11日(周五)

-- 金利通 公布中期业绩.

--10:00 宏安集团 特别股东大会.

--10:30 四海国际集团 特别股东大会.

--11:00 骏新能源 特别股东大会.

--11:00 中国信息科技 特别股东大会.

--11:30 万德资源 特别股东大会.

--11:30 富豪酒店 特别股东大会.

--15:30 北京发展 特别股东大会.

--16:00 联合基因集团 特别股东大会.

==================近期重要政经消息=====================

1月12日(周六)

--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.

1月14日(周一)

-- 亚洲金融论坛.

-- 香港秋季/冬季时尚周(至1月17日).

-- 香港金管局公布2012年12月外汇基金境外资产.

--10:00 三宝科技 于南京举行股东特别大会.

--14:00 勇利航业 股东特别大会.

1月15日(周二)

-- 亚洲金融论坛.

-- 迅捷环球 首次公开发行挂牌.

--12:00 香港交易及结算所有限公司 媒体餐叙.行政总裁李小加将简报2013-2015年策略.

--15:00 百富环球 股东特别大会.

1月16日(周三)

-- 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.

-- 亚洲私募股权论坛.

-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.

--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.

--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.

*1月17日(周四)

--16:30 2012年10至12月失业率.

--16:30 2012年11月外贸数据.

--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
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