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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 12:35 BJT

新债招标: 台湾五年102/2期公债得标利率为0.911%,略高于预期

路透台北1月10日 - 台湾央行周四表示,财政部委托标售的五年期公债102/2 得标利率为0.911%,略高于市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.900-0.910%间,最低预估在0.890%,最高在0.920%.

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额714.5亿台币,投标倍数为1.79倍,高于上次15年期公债102/1的1.36倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重53.87%、证券业28.5%、保险业1.63%、票券业16.0%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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