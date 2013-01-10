新债招标: 台湾五年102/2期公债得标利率为0.911%,略高于预期

路透台北1月10日 - 台湾央行周四表示,财政部委托标售的五年期公债102/2 得标利率为0.911%,略高于市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.900-0.910%间,最低预估在0.890%,最高在0.920%.