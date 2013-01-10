新债招标: 台湾五年102/2期公债得标利率为0.911%,略高于预期

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月10日 - 台湾央行周四表示,财政部委托标售的五年期公债102/2 得标利率为0.911%,略高于市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.900-0.910%间,最低预估在0.890%,最高在0.920%.
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额714.5亿台币,投标倍数为1.79倍,高于上次15年期公债102/1的1.36倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重53.87%、证券业28.5%、保险业1.63%、票券业16.0%.(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。