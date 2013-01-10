中国个股: 清华同方斥资约14亿收购壹人壹本,进军平板电脑产业

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透上海1月10日 - 以计算机和多媒体等为主要产业的同方股份有限公司 周四公告称,拟斥资约14亿元人民币收购壹人壹本科技有限公司全部股份,从而进军平板电脑产业.
公告称,公司拟向壹人壹本股东定向增发的形式收购后者75.28%股份,每股增发价7.02元;其余股份将用现金支付,同方将向不超过10名投资者定向增发股份来筹集这部分收购款项.
壹人壹本在2012年底的资产评估值为13.68亿元,最终收购价格经交易各方协商确定,但应不超过评估值的1.1倍.壹人壹本2012年净利为5,145.48万元,其评估值代表的市盈率约26.6倍.
2010年壹人壹本与美国苹果 几乎同期推出第一代平板电脑,目前已是国内第三大平板电脑提供商,位于苹果和联想集团 之后.壹人壹本主要提供配置安卓系统的商务平板电脑,以原笔迹数字书写为其核心技术,推出手写办公系统,在国内商业平板电脑领域中居首位.
同方公司指出,传统个人电脑(PC)产业在移动互联网的冲击下,出货量已开始同比下降,不少PC厂商纷纷转型.平板电脑是移动互联网的重要载体,公司通过此次收购,将推动公司产业结构的优化,进一步提高公司的盈利能力.
据美国调查公司Gartner预测,2012年企业平板电脑的采购量将达1,300万台,未来四年里,平板电脑在企业/商务市场里的销量将达到5,300万台.
同方股份周四早盘报7.89元,涨0.41元或5.48%.公司自去年12月27日以来一直停牌,以筹划上述收购事项.(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计
(新增文末表格) * 美元持平，此前美联储杜德利发表讲话，美国发布消费者数据 * 美元指数录得2月以来最佳周度表现 * 南非兰特急挫，此前财长被解职 路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽 派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。 纽约联储总裁杜德利讲话后，欧元从两周低位反弹，美元兑日圆跌至盘中低位。杜德利 被看做是利率制定委员会中最重要的成员之一，他称，美联储不急于收紧货币政策。 他讲话前发布的美国消费者支出数据表现平平，表明尽管消费者信心达到逾16年来最高 ，美国人仍捂紧了腰包。 “不管怎么说，人气都不太旺，但今天上午的乐观情绪绝对受到讲话和经济数据的打击 ，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 上月消费者支出仅微升0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到