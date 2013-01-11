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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 09:31 BJT

****《港报快速浏览》--1月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 广交兼听,读好香港书--星岛日报                                     
 港报社评: 期望张晓明对港政策以邓小平为师--明报                              
 港报社评: 安倍豪赌弱日圆,全球付代价--经济日报                               
 港报社评: 自由诚可贵,发展价更高--文汇报                                     
 港报社评: 出口失去拉动力,增长靠两头马车--信报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 日圆套利条件渐成熟--信报                                      
 港报财经评论: 鸡犬皆升,保持清醒--经济日报                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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