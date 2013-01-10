美国经济: "财政悬崖"疑虑抑制中小企业聘雇活动--调查

路透纽约1月9日 - 一项周三公布的调查显示,每四家美国中小企业中,至少就有一家称其在2012年底因担心"财政悬崖"问题而削减了投资及聘雇.

近三分之一接受调查的高管表示,先前担心美国无法达成预算协议会导致减支和增税在1月自动启动,因而减少了投资.

根据Vistage International小企业主管季度调查,近30%受访者表示他们基于同样的疑虑减少了聘雇.

五分之一高管称未来一年可能减少支出,这是2009年中以来最高比例,且高于第三季底前次调查的15%.

而有略逾三分之一的受访者指出,经济不确定性是其面对的最大经营议题,11%则指出担心政治的不确定性.

超过三分之一表示,过去一年美国的经济情况已有改善,但称经济情况"差不多"的有47%.逾四成受访者预计未来12个月经济仍维持当前水准,26%预期情况改善,30%担心会恶化.

Vistage整体执行长(CEO)信心指数连降三季,2012年第四季降至87.0,低于第三季的89.0和上年同期的98.8.

近三分之二高管预期未来一年销售收入将增加,比例较上年同期低10个百分点.稍逾十分之一预期将裁员.其余对于增聘人手还是维持当前人员编制水平则大致旗鼓相当.