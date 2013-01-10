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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:40 BJT

路透基点: 鼎固控股1.50亿美元贷款案进入市场--RLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士说,鼎固控股有限公司(Sino Horizon Holdings)的1.50亿美元贷款案正进入市场.

台湾工业银行为牵头行兼簿记行(MLAB).

贷款期限为两年,可选择延期一年.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250基点.最高先付费用约为100基点.承贷4,000万美元或以上者,可获MLAB头衔.

消息人士说,融资所得将用在中国的投资.

鼎固控股11月时在台湾挂牌上市.市值约为470.8亿台币(16.2亿美元).该公司为在中国的地产开发商,系由全球最大晶片封装测试厂日月光集团的张虔生家族所成立.(完)

(编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)

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