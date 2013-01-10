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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 10:14 BJT

路透基点: 10多家银行加入中国水务1亿美元B项贷款

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国水务集团贷款案的1亿美元B部分已有逾10家银行加入,认贷规模已超过2亿美元,达到超额认贷.

已加入参贷的银行包括台湾、韩国、香港及中国内地的银行业者.

贷款案的签约目标日期为1月底.

该笔贷款分成A部分九年期1亿美元贷款,以及B部分六年期1亿美元贷款.A部分仅由亚洲开发银行承贷,B部分由韩国产业银行和苏格兰皇家银行担任牵头行,其它银行参与.苏格兰皇家银行为B部分的唯一承销行.

B部分贷款的利率为较一个月期、三个月期、六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.承贷1,600万美元或以上的银行,可得到115个基点前端费及牵头行头衔.承贷1,100-1,500万美元可得85个基点前端费和主办行头衔.承贷500-1,000万美元可得60个基点前端费和一般参贷行头衔.

B项贷款有两年宽限期,为分期还款,第三年末附有允许银行退出贷款的选择权.

贷款资金将用于对一家项目公司进行股权投资.(完) (编译 程琳; 审校 杜明霞)

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