台股业绩: 鸿海12月非合并营收为3,609.4亿台币,同比成长13.9%

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透台北1月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 周四公布12月非合并营收为3,609 .4亿台币,较上年同期成长13.9%. 鸿海称,12月营收高于上年同期的3,169.4亿台币,也较上月的3,517.3亿台币小幅成长2.6%. 该股今日收高0.91%,报88.6台币;大盘加权股价指数 则收高0.94%. 鸿海最近三个月营收(非合并)表现如下: 营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2012年12月 3,609.4 +2.6 +13.9 2012年11月 3,517.3 +27.6 +14.5 2012年10月 2,757.0 +14.6 -6.7 (完) 参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com) 参看鸿海相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。