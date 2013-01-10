台股业绩: 鸿海12月非合并营收为3,609.4亿台币,同比成长13.9%

路透台北1月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 周四公布12月非合并营收为3,609 .4亿台币,较上年同期成长13.9%. 鸿海称,12月营收高于上年同期的3,169.4亿台币,也较上月的3,517.3亿台币小幅成长2.6%. 该股今日收高0.91%,报88.6台币;大盘加权股价指数 则收高0.94%. 鸿海最近三个月营收(非合并)表现如下: 营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2012年12月 3,609.4 +2.6 +13.9 2012年11月 3,517.3 +27.6 +14.5 2012年10月 2,757.0 +14.6 -6.7 (完) 参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com) 参看鸿海相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校)