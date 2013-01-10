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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 16:59 BJT

台股业绩: 鸿海12月非合并营收为3,609.4亿台币,同比成长13.9%

路透台北1月10日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 周四公布12月非合并营收为3,609
.4亿台币,较上年同期成长13.9%. 
    
    鸿海称,12月营收高于上年同期的3,169.4亿台币,也较上月的3,517.3亿台币小幅成长2.6%.    
    
    该股今日收高0.91%,报88.6台币;大盘加权股价指数 则收高0.94%. 
    
    鸿海最近三个月营收(非合并)表现如下:     
    
              营收(亿台币)   较上月增减(%)  较上年同期增减(%)
 2012年12月        3,609.4            +2.6              +13.9
 2012年11月        3,517.3           +27.6              +14.5
 2012年10月        2,757.0           +14.6               -6.7
 (完) 
    
    参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)  
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 (记者 董永年; 审校)

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